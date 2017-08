Θα πω το πρώτο που μου ήρθε εμένα στο νου και ειναι πεζότατο ξερω.... Το gear του. Πανω κατω θα καταλαβεις τι θα επακολουθησει αν δεις να εχει σοβαρά / ψαγμενα πραγματα. (Ξερω οτι υπαρχουν πολλές εξαιρεσεις αλλά αυτό μου ήρθε πρώτο.) Μετά σίγουρα ο ήχος και το χέρι, η άρθρωση. Αν ολα τα βαλουμε σε ενα κουτι η αισθητική όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Ενας φιλος και κιθαριστας που θαυμαζω ειναι ο Πετρος Λαγόντζος. (The dude , mr president, cosmic union, koza mostra). Δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς απλά θα πω ότι έχει μουσικότητα στο παίξιμό του. Αυτο. Μουσικότητα.

''It's dark and we're wearing sunglasses''