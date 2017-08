Οι συνθετικές του ικανότητες (δεδομένου οτι μιλάμε για οριτζιναλ υλικο). Τοσο στους on the fly αυτοσχεδιασμους, οσο και στα ήδη συντεθειμένα θέματα.



Με μπάντες διασκευων δεν εντυπωσιάζομαι τοσο γιατι αν και μπορει να ψαρώσω με την τεχνικη καταρτηση, ενδόμυχα ξερω οτι ειναι και λιγο monkey see monkey do η φαση. Το λεω αυτό χωρις βεβαια να θέλω να μειώσω τις εργατοώρες που απαιτήθηκαν. Προσοχη, μιλαω για covers-επανεκτελεσεις και οχι για κατι πιο "ανοιχτο". Εκει μαλλον παμε στα της 1ης παραγραφου.