λοιπον ,το συγκροτημα καταρχην οι survivor , τυγχανει απο τα αγαπημενα μου , θεωρω οτι εχουν τεραστια κομματια με χειροτερα τους αυτα που εγιναν επιτυχια ,π.χ το eye , η το burning heart . Οποιος θελει ας ακουσει τα desperate dreams , see you in everyone , burning bridges , didnt know it was love , the search is over , cant hold back κτλ κτλ



παμε στις φωνες .Και οι 2 τραγουδιστες τους , τοσο ο αρχικος οσο και ο μακαριτης Jimi Jamison ηταν τετοιες φωνες που εχω την εντυπωση οτι στα κομματια αυτα εκτιθονται και τραγουδιστες που ειναι 'ψημενοι ' .



στο κομματι αυτο , αν δεν κανω λαθος , το τραγουδας 'παρακατω' οκταβα απο οτι το original ? Καλα εκανες για να το πεις πιο ανετα , αλλα αυτο και μονο το κανει να ακουστει 'παραξενο ΄.Βαλε, εφε , μιξη ,ποιοτητα ηχογραφησης , φαλτσαδουρες , ολα αυτα λειτουργουν εις βαρος σου .



μπορεις παντως να τραγουδησεις ,δεν στο λεω στα ειδικος ,δεν εχω ουδεμια σχεση με τραγουδι ,αυτη την αισθηση εχω , αν φτιαχτουν οι παραπανω παραγοντες .

Για χροιες και τετοια δεν γνωριζω να σου πω , ποτε μια χροια ειναι καλη και ποτε οχι .



ολα αυτα αν το ποσταρεις σοβαρα και οχι μονο χιουμοριστικα ( γιατι και το χιουμοριστικο ειναι σοβαρο)



* και οπως ειπες και εσυ η προφορα ειναι πολυ σημαντικο πραγμα



* και μην τραγουδας και τα ριφ της κιθαρας