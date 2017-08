Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=212551.0

Το σωτήριο έτος 1955 γεννήθηκε ένα μουσικό είδος το οποίο έκανε grand σουξέ και ακόμα μεγαλύτερο σκάνδαλο. Οι γονείς τραβάγανε τα μαλλιά τους, και το χάσμα γενεών απέκτησε το δικό του soundtrack.To Σάββατο 26.08, ο Γρηγόρης Βάιος συναντά τον Σταμάτη Γρίσπο στα decks του Mo Better για να θυμηθούν ότι η ουσία του Rock N Roll μπορεί να είναι πρωτόγονη και ζωώδης αλλά (ενίοτε) όλα τα λεφτά είναι το στυλάκι.Επειδή όμως, τελικά, είναι πολύ άχαρο πράγμα να περιγράφεις μουσική με λέξεις, σας περιμένουμε τo Σάββατο 26.08 στo Mo Better για να κάνουμε αυτή την κουβέντα από κοντά.MO BETTER CLUBΛεπενιώτου 22, ΨυρρήFB event : https://www.facebook.com/events/474333109613263/?active_tab=discussion