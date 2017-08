... Επειδή όμως καλός-χρυσός ο φετιχισμός και η λόξα, αλλά πρέπει η κιθάρα εκτός από την τρέλα σου να καλύπτει και τις ανάγκες σου, αρχίζω να μετανιώνω για αυτη την παράλειψη, καθώς μια PRS με coil split θα ήταν αρκετά all around για την δουλεια που την θέλω. Θα μου πείτε και οι fender-gibson έχουν παρόμοιες επιλογές αλλά λόγω του φετιχισμού που ανέφερα παραπάνω, τις ήθελα όσο πιο ''παραδοσιακές'' γίνεται....



Πολλές Αμερικάνικες και κάποιες Γιαπωνέζικες & Ευρωπαϊκές booutique, δεν τις αγόρασα κυρίως γιατί είναι πανάκριβες και δευτερευόντως γιατί δεν τις χρειάζομαι. To κακό με μένα είναι ότι μου αρέσουν πάρα πολλές διαφορετικές κιθάρες.Σε πιο γήινες επιλογές θα πω Yamaha, από τότε που έβγαλε τη Pacifica 112 και είχε γύρω στα 200 ευρώ ήθελα να πάρω 2-3 και να τις φέρω στα μέτρα μου. Δε πήρα ποτέ λόγω λεπτού μπράτσου. Όσες Yamaha έχω δοκιμάσει ήταν πολύ καλές κιθάρες αλλά το μπράτσο όχι του γούστου μου.Fender Jaguar: Απωθημένο 20τιας και βάλε. Έχω καταλάβει ότι η Fender δε θα βγάλει ποτέ μία με χοντρό μπράτσο, σε χρώμα που μου αρέσει, με binding + matching headstock και τιμή στο 1000ρικο more or less. Aκόμα και partcaster όμως δεν την έφτιαξα ποτέ λόγω ότι έχει τόσα ψιλοπραγματάκια που θέλουν διάβασμα πρώτα αλλά και καλό budget.Gretsch σκάφος: Θέλω εδώ και χρόνια αλλά δε βρίσκονται εύκολα Γιαπωνέζικες σε λογική τιμή και με χοντρό μπράτσο. Επίσης χάνομαι με τις παράξενες ονομασίες και τα πάρα πολλά διαφορετικά μοντέλα.Rickenbacker 4003: Απλά το θέλω, είναι όργανο φετίχ. Κοστίζει πολλά όμως για τη τσέπη μου.Θα μιλήσω για τη McCarty που έχω, 3 way selector with split. Σε καμία από τις έξι θέσεις δε είναι Fender ή Gibson. Θυμίζει αλλά έχει το δικό της ήχο και είναι πάρα πολύ καλός. Ευκρινής, γλυκός και πολύ χρήσιμος. Παρεξηγημένες κιθάρες από πολλούς λόγω εμφάνισης αλλά και επειδή δεν είναι Fender/Gibson. Πάρα πολύ καλή κατασκευαστική ποιότητα όμως και ευκαιρία σε δεύτερο χέρι μιας και κοστίζουν μισή τιμή. Αν είναι να αγοράσω χωρίς δοκιμή προτιμώ στα 1500 μεταχειρισμένη PRS παρά καινούρια Fender/Gibson. Οι SE ήταν κάποτε ευκαιριάρες, ακριβές πια αρκετά στην Ευρώπη.