Χαίρετε κύριοι συνάδελφοι.Είπα να γράψω δυο-τρία λόγια για το πετάλι του τίτλου μιας και το έχω στην κατοχή μου σχεδόν 4 μήνες πια και το έχω δοκιμάσει αρκετά σε όλων των ειδών τις συνθήκες (live/recording/πρόβες).Τον τελευταίο χρόνο λοιπόν έψαχνα ένα διπλό overdrive για δύο λόγους: Πρώτον τα έως τότε πετάλια μου, ενώ ξεχωριστά μου άρεσαν, δεν συνεργάζονταν καλά μεταξύ τους σε ταυτόχρονη χρήση και δεύτερον το κυρίως drive μου, συχνοτικά δε με έβγαζε αρκετά μπροστά στο live. Έχοντας ακούσει πολύ καλά λόγια για το Royal Flush λοιπόν κι έχοντας δει αρκετά reviews, αποφάσισα να το αποκτήσω. Εδώ να σημειώσω, για όποιον δεν το γνωρίζει, ότι η VS Audio είναι ελληνική εταιρία και φυσικά βγάζει και άλλα πετάλια ένα εκ των οποίων είναι το εξαιρετικό distortion Operation Trinity το οποίο επίσης απέκτησα πρόσφατα. Δεν έχει δοκιμαστεί αρκετά ακόμα, μόλις έχω περισσότερη εμπειρία με το πετάλι, θα γράψω κάτι.Πίσω στο Royal Flush: Πρόκειται περί διπλού boost/overdrive με τα γνωστά τρία modes. Δηλαδήα) πολύ ελαφρύ overdrive/boostβ) κλασσικό overdriveγ) και τα δύο μαζίΤο πετάλι διαθέτει τρία ποτενσιόμετρα volume-gain-tone για κάθε κανάλι. Το πρώτο mode, με το gain χαμηλά, είναι ένα καθαρότατο boost ενώ σε υψηλότερες ρυθμίσεις δίνει, ιδανικό για μένα, ήχο λάμπας στο breakup. Στα συν το ότι ανταποκρίνεται πολύ καλά στις δυναμικές της πένας και στο volume της κιθάρας. Εν ολίγοις, ακόμα και με το gain στο τέρμα, παίζοντας απαλά έχουμε καθαρό ήχο με μπόλικη παρουσία ενώ μόλις δώσουμε περισσότερη δύναμη στα strokes βγάζει γλυκό breakup.Το δεύτερο mode είναι ουσιαστικά το πρώτο με περισσότερο gain. Κι εδώ έχουμε ωραίο και "πλούσιο" συχνοτικά drive με πολύ καλή ανταπόκριση ενώ με το tone knob μπορούμε να διαμορφώσουμε τη χροιά του από smooth/creamy μέχρι φουλ πριμαριστή. Εδώ να σημειώσω ότι όλα τα knobs είναι "σκληρά" και ανταποκρίνονται άμεσα.Το τρίτο mode και με τα δύο switches πατημένα δηλαδή, δίνει μπουσταρισμένο drive με ατελείωτο sustain χωρίς όμως να περνάει στην περιοχή του distortion ακόμα και σε ακραίες ρυθμίσεις. Έξτρα πολύ χρήσιμο feature του πεταλιού είναι ότι αν από το off κρατήσουμε πατημένο έναν ποδοδιακόπτη μπαίνει σε on μέχρι να πάρουμε το πόδι μας από πάνω του. Για σύντομα περάσματα π.χ. που χρειάζονται μπουστάρισμα ή από καθαρό ήχο θέλουμε να πάμε σε βρώμικο για πολύ λίγο, δεν χρειάζεται να χορεύουμε κλακέτες πάνω στο πετάλι. Απλά πατάμε, κρατάμε τον διακόπτη πατημένο για όσο θέλουμε και μετά αφήνουμε και επιστρέφουμε στον main ήχο μας.Τέλος να αναφέρω ότι το Royal Flush είναι transparent σε όλα τα modes και με όλες τις ρυθμίσεις. Προσωπικά το χρησιμοποιώ με στρατ και τέλε με single coils και η προσωπικότητα των οργάνων ακούγεται παντού ακόμα και με τα δύο modes on.Παραθέτω κι ένα κομμάτι που γράφτηκε στο σπίτι με το Royal Flush. Η ρυθμική κιθάρα είναι παιγμένη στο πρώτο mode ενώ το σόλο και με τα δύο μαζί. Επιφυλάσσομαι για κλιπ(ς) με σκέτη κιθάρα όταν συμμαζευτώ στην Αθήνα και οργανωθώ από το χάος που παραδοσιακά φέρνει μαζί του ο Αύγουστος.