Αν ναι

Πηγαινε κατω δεξια στη μπαρα και πατα δεξι κλικ πανω στο realtek audio manager (φωτο 1)



και στις επιλογες που θα σου ανοιξουν, πατα αριστερο κλικ στο audio devices (φωτο 2)



μετα, στο καρτελακι που θα ανοιξει, επελεξε απο πανω το recording και κανε διπλο αριστερο κλικ στο microphone (φωτο 3)

(Ενδεχεται να χρειαζεται να επιλεξεις και ως default device το μικροφωνο. Εχει απο κατω επιλογη set default)



Μετα, στο νεο καρτελακι που θα ανοιξει, επελεξε απο πανω listen και απο κατω τσεκαρε το κουτακι που λεει listen to this device. Apply και OK (φωτο 4)