custom shape fat neck

custom wound pickups

spruce/pawlonia extra light body

sparkle nitro finish body

gunstock oil finish neck

electro socket jack

intonated saddles





λοιπόν όπως υποσχέθηκα επανέρχομαι με τις ακόλουθες τοποθετήσεις απόψεις μου...custom shape fat neck.Κάτι καθαρά υποκειμενικό ανάλογα με τα γούστα του καθενός. Για κάποιον είναι νιρβάνα για κάποιον κόλαση... Αρα το αφήνω στην άκρη.custom wound pick ups.υποθέτω εννοεί ότι αντιγράψανε τα δικά του τα οποία ήταν παραγωγής 1963 έτσι γιουβέτσι όπως τα κάνανε τότε.... Το δέχομαι ως κάτι που δεν τοχουν άλλες και άλλοι.spruce/pawlonia extra light bodyσχεδόν θα το προσπεράσω στη λογικοη επίσης του neck, καθώς αν εκείνο το neck είναι σχετικό, φαντάσου τι είναι το σώμα. Εκτός αν είναι ιδιαίτερα ελαφρύ. Εκεί θα πάω πάσο.sparkle nitro finish bodyαυτό αν είναι σχετικό και ντιπ για ντιπ προσωπική επιλογή. Εγώ πχ θέλω η διίκη μου να έχει επάνω ζωγραφισμένο τον γκούφυ. Δεν ξέρω ποιόν άλλον τραβάει αυτό. Και αυτό το γκλίτερ προσωπικά με απώθησε.gunstock oil finish neckάλλος ένα βαρύγδουπος τίτλος που λεει τι είναι το λούστρο του neck....αδιάφορο για μένα επίσης.electro socket jackintonated saddlesαστειευόμαστε τώρα?για ένα ποιοτικό τζακ θα το κάνουμε θέμα? γιατί στο διαολο δεν έχουν ένα τέτοιο όλες?πόσο κάνει 30 σεντς?1 δολάριο ?intonated saddles?αυτά που θα έπρεπε κάθε κιθάρα να έχει? (ξέρω οι τελε δεν έχουν και κάποιοι ίσως γουστάρουν αυτήν την επική βίντατζ παράλειψη...) αλλά επίσης πόσο κάνουν να τις βάλεις εσύ?20 δολάρια για 3 μπρούντζινα σιδεράκια με δόντια?αρα εν κατακλείδι (και προκαταβολικά δηλωμένος φεντεράκιας και όψιμος στανταρντ τελεκαστεράκιος χαρντκορ φαν) τι έχουμε?για ουστιαστικά 3 πραγματάκια, δηλαδή μαγνήτες, τζακ και βαγονάκια όλη η φασαρία?εντάξει αν ήταν η τελε του Carlos μπορεί να έτρεχα να αγοράσω, αλλά όσο και να μου αρέσει ο Brad ένα τέτοιο γκλίτερ σώμα και γουατεβερ νεκ και λοιπά δεν με τραβάειΑρα μήπως τα σπεκς είναι εντελώς....?food for thought...(χωρίς καμια διάθεση να χαλάσω το νήμα της παρουσίασης και ήδη ακούγοντας το this is country music....)και ναι συμφωνώ, 800 μπορεί να έδινα...αλλά και πάλι κρίμα στο όνομα και την υπογραφή. Οπότε είναι θέμα υπογραφής και χαλάλι του τα 1200... but not for me...