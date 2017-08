Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=212571.0

Δεν θα κάνω οδηγό γιατί αναλόγως το σύστημα του καθενός μπορεί να χρειαστεί 1-2 διαφορετικές ρυθμίσεις. Ειναι λιγο μπερδεμα στο πρωτο στησιμο αλλα προκειτε για συστημα enterprise επιπεδου. Απο τη στιγμη που θα δουλεψουν ολα σωστα δε θα ξανα-ασχοληθειτε.Εαν επιθυμείτε και σας περισεύει κάποιος σκληρός δίσκος μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα.Με αυτόν τον τρόπο έστησα το δικό μου σύστημα.1.Κατεβάστε στη τελευταία έκδοση του Ubuntu Studio 64bit (η 32 , αλλα 99% το 64bit θα δουλέψει μια χαρα) και γράφτε το σε ενα dvd για την εγκατάσταση (γίνεται και απο usb αλλα πιο μπερδεμα ελαχιστα)2.Για να μην γίνει κάποια πατάτα , αποσυνδέστε τους υπόλοιπους σκληρούς δίσκους για την εγκατάσταση και τους ξανασυνδέετε αργότερα3.Κάνετε boot απο το dvd για να κάνετε εγκατάσταση στο δίσκο σας. Σας προτείνω να διαλέξετε σύστημα αρχείων δίσκου ex4 (όχι ntfs των windows) , και 7 partition στο δίσκο. Mε τον ακόλουθο τρόπο έχω κάνει τα partition στο δικό μου που είναι 1 Terrabyte. Εαν δεν εχετε προβλημα με τα αγγλικα , καλυτερα να το εγκαταστησετε σε αγγλικα για να βρισκετε ευκολα βοηθεια οταν ψαχνετε για κατι στο internet.2.5GB boot (εδω μπαίνουν οι kernel/drivers ας πουμε)5GB SWAP (χωρος swap ,εχουν και τα windows)5.5GB /tmp (χωρος προσωρινών αρχείων)5.5GB /var (χωρος ρυθμισεων)25GB /usr (χωρος ρυθμισεων χρηστη)25GB /865GB /home (εδω μπαίνουν όλα τα δικά σας αρχεία)Το ατου με τα πολλα partition είναι πολλά. Εγω για παραδειγμα αποφασισα μετα απο ~4χρονια να κανω format γιατι ειχαν γινει πολλα ακυρα στο συστημα οσο μαθαινα απο πειραματα. Εκανα φορματ σε ολα τα partition κανοντας εγκατασταση απο το dvd , αλλα αφησα το /home ανεπαφο. Μετα τα update και την εγκατασταση 2-3 προγραμμάτων που έλειπαν όλα ηταν οπως τα είχα αφησει πριν το format , συμπαριλαμβανωμενων ρυθμισεων απο broswers,κτλ γιατι πολλες ρυθμισεις προγραμματων οχι συστηματος γραφοντε σε αυτο το φακελο, με τη διαφορα οτι το συστημα ηταν πεντακαθαρο παλι με ολα μου τα αρχεια ανεπαφα4. Κανουμε αναβαθμιση του συστηματος 2-3 φορες με τις επανεκινησεις.Mετα ανοιγουμε ενα τερματικο και κανουμεsudo apt updatesudo apt upgradesudo apt dist-upgradeΚαλο θα ηταν τωρα να βαλουμε το gdebi για να κανουμε τις εγκαταστασεις νεων προγραμματων.Ανοιγουμε ενα terminal και γραφουμεsudo apt updatesudo apt install gdebiΟτι προγραμματα κατεβαζουμε τωρα το κανουμε εγκαταστασγ απο το gdebi. Αποφευγουμε να κανουμε εγκατασταση προγραμματων με καταληξη .run με εξαιρεση το Ardour DAW , γιατι δεν ειναι αξιοπιστα ως προς την αφαιρεση αργοτερα και μπορει να μας αφησουν προβληματα αν θελουμε να τα βγαλουμεμετα απο αυτα παμε KXStudio : Repositories και εγκαθιστουμε τα αρχεια που προσθετουν ολα τα repositories της διανομης kxstudio. Προκειται για διαφορετικη διανομη για μουσικους σε inux αλλα μου ειχε φανει πολυυυ πολυπλοκο. Προσθετοντας αυτα , οταν κανει update το συστημα αναβαθμιζει ολα τα μουσικα μας προγραμματα και plugins , καθως κατεβαζει και πολλά extra plugins ακομα. Μερικα απο αυτα που θα αναβαθμιστουν προκειτε για την ιδια εκδοση με αυτη που εχετε ηδη αλλα με μικρορυθμισεις για καλυτερη λειτουργια. Reboot μετα. Εαν βγαλει τπτ προειδοποιησεις στα update τις αγνοειτε.5. Ανοιγουμε το JACK CONTROL απο το menu εναρξης. Αυτο ειναι ο server του ηχου. Μας επιτρεπει να περνουμε οποια εισοδο/εξοδο καναλιου θελουμε απο οποιοδηποτε προγραμμα και να τη στελνουμε σε οποιαδηποτε εισοδο καναλιου αλλου προγραμματος θελησουμε. Αναλογα τη καρτα ηχου σας (εγω πχ. εχω firewire) διαλεξτε το αντιστοιχο. Εαν αρχισει ο server και δεν εχετε ηχο ανοιγετε το volume control απο το ηχειο διπλα στο ρολοι , τελευταια καρτελα configuration απενεργοποιειτε το HDMI της καρτας γραφικων να μη παιρνει τη προτεραιοτητα. Εαν δε μπειτε σε διαδικασια να βαλετε real-time kernel αφηστε το real-time απενεργοποιημενο και πεζετε μετα με τις ρυθμισεις για το ιδανικο minimum latency αν χρειαστείτε.6. Κλειστε το pc. Συνδεστε τους υπολοιπους δισκους σας. Ανοιχτε το , ρυθμιστε απο bios να ξεκιναει με τα linux. Oταν μπειτε στο ubuntu κατεβαστε το grub-customizer απο εδω. https://launchpad.net/~danielrichter2007/+archive/ubuntu/grub-customizer Τρεχτε το , καντε ενα update να δει τους αλλους σας δισκους και save. Τωρα θα σας βγαζει μενου επιλογης οταν ανοιγετε το pc αν θελετε να μπειτε στα windows η στα inux. Καπακι ανοιγουμε τερματικο και γραφουμεtimedatectl set-local-rtc 1Αυτο θα σταματησει τα λinux να αλλαζουν την ωρα των windows και αναποδα6. Τρεξτε το Ardour , ειναι το προεγκατεστημενο DAW. Kαντε ενα τεστ προτζεκτ μπειτε και ριχτε μια ματια. Η εκδοση ειναι λιγο παλια σε σχεση με την τελευταια, αλλα οσο καιρο την δουλευα δεν ειχα κανενα προβλημα. Εαν θελετε τη τελευταια εκδοση παρτε την απο ardour - the digital audio workstation .Οι καινουργιες εκδοσεις πετανε που κ που μυνηματακια για δωρεα στους προγραμματιστες, εγω εχω κανει 1$ και δε μου βγαινουν. Εαν βγαλω καποια στιγμη κερδος μπορει να κανω παραπανω. To Ardour τρεχει και σε windows και σε mac, αλλα στην προκειμενη φαση με κανονικη εγκατασταση δεν υποστηριζει vst plugins , αλλα μονο linux plugins. Η Steingberg προσφατα ειδα καποιο update εκανε στα vst της και συντομα θα ειναι και συμβατα native με τα linux. Εαν σας καινε τα vst plugins που ηδη εχετε , μπορειτε να φορτωσετε και στα windows/mac σας το προγραμμα και το project που ειχατε φτιαξει στα linux και να συνεχισετε απο εκει , αν και το βρισκω περιττο προσωπικα για λιγο *πιθανο* κερδος στο latency μονο να μπαινετε σε 2 συστηματα. Απο τα καλυτερα προεγκατεστημενα πlugins ειναι η σειρα CALF.Tελος αφου εχουμε ριξει μια ματια κ δουμε τι γινεται , ανοιχτε 2-3 νεα καναλια ηχου stereo , σωστε το προτζεκτ και κλειστε το προγραμμα.7. Τρεχτε απο εναρξη στο Αudio Production αυτο που λεει Drum Machine. To εν λογω προγραμμα ειναι ενα drum sampler σε στυλ fruity loops. Βαζετε την ηχοληψια απο πραγματικες drums που εχετε και γραφετε σε midi. Γραφτε 5-10 μετρα στο song , μπειτε ρυθμισεις. Μπορειτε να κανετε export ειτε καθε καναλι χωριστα ειτε συνολικα. Κανονικα κανετε χωριστα το καθενα αλλα εστω τωρα αφηστε το στο συνολικα και κανετε mute αν θελετε να τα γραψετε χωριστα τα οργανα. Ανοιχτε παλι το project sto ardour , Πατοντας το play tvra sto drum machine (να εχουν το ιδιο tempo τα προγραμματα) πρεπει να προχωραει το τραγουδι και στο ardour. Aν οχι πατηστε στο Αrdour πανω καπου εχει ενα Int./MTC/JACK αναλογως την εκδοση ειναι αλλου αλλα πανω εκει γυρω στο play κ αυτα. Αλλαζει ποιο προγραμμα κανει κουμαντο στο σερβερ του ηχου. Αφου το αλλαξατε και τρεχουν μαζι οι μπαρες , ανοιγετε το jack απο το εικονιδιο διπλα στο ηχειο στη μπαρα με το ρολοι , και πατε connections . Eκει διαλεγετε στο audio , τα καναλια απο το drum machine και τα στελνετε στα καναλια στο Ardour. Καλο γιατι γινετε πανηγυρι στη πορεια να αλλαζετε τα ονοματα kanalion sto ardour px. Kick , Snare , κτλ. Τωρα πατοντας το play sto drum machine , γραφει στο ardour τα καναλια πατιουντε/συγχρονιζοντε αυτοματα μεταξυ τους.Αντιστοιχα για να γραψετε απο μικροφωνα της καρτας ηχου πρεπει να συνδεετε την οποια εισοδο μικροφωνου της καρτας με οποιο καναλι ηχου θελετε να γραψετε. Το συγκεκριμενο εικονιδιο (qjackctl) που ξεκιναει τον sound server δε νομιζω να εχει αποθηκευση των ρυθμισεων οποτε αν γενικα γινεται πανικος στις συνδεσμολογιες και δε μπορειτε να τις κανετε χειροκινητα καθε φορα υπαρχει το KXStudio : Applications : Cadence-JackSettings που σωζει τις ρυθμισεις σας.Αυταααα .... το tuxguitar ειναι το αντιστοιχο του guitarpro , το music production suite ειναι το αντιστοιχο του fruity loops , to sound editor ειναι το audacity , to music notation ειναι στυλ sibelius , και το lingot ειναι κουρδιστηρι οργανων. Τα δωρεαν παρεχομενα plugin ειναι εξαιρετικης ποιοτητας, ισως στα reverb οχι τοσο πολυ. Για reverb google τσεκαρετε το zita-rev1 , καθως και το zita-at1 (voice pitch correction) .Οτι αλλη απορια εχετε , πειτε μΥΓ.Εαν εχετε firewire καρτα θα δειτε ισως οτι δουλευει στην ρυθμιση alsa ο server αντι αυτης της firewire. Αυτο δε μας δινει το ελαχιστο δυνατο latency χωρις xruns. Ακολουθηστε τις οδηγιες στο https://wiki.archlinux.org/index.php/JACK_Audio_Connection_Kit για να φτιαξετε ενα txt αρχειακι ρυθμισεων να δουλευει σωσταΥΓ2. Εξτρα πιθανα ατου. Βγαζετε το δισκο απο το pc, πατε σε αλλο pc , κουμπωνετε το δισκο και κανετε boot το συστημα κανονικα χωρις προβληματα.YΓ3. Οκ βγηκε σαν οδηγος τελικα ... Μεταφερετε το οπου κρινετε οτι ταιριαζει καλυτερα , υπολογιστες, κτλ