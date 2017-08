Γνωστό τοις πάσι εδώ και καιρό δεν είναι κάτι καινούργιο. Το πρόβλημα έχει όνομα και αυτό είναι "Henry Jusnxjfjddjwdkswkhdjjewicz" ή όπως γραφεται τελοσπαντων... Πρακτικές hedge fund, τρελός δανεισμός και επακολούθως κακές επενδύσεις κοκ. Επίσης γνωστή και η κάκιστη σχέση εργαζομένων και εργοδοτών με σχεδόν αποκλειστική ευθύνη του CEO. Γνωρίζω προσωπικά πρώην και νυν εργαζόμενους και έναν υψηλά ιστάμενο στο CS που τον "έφυγαν" (επίτηδες δεν αναφέρω όνομα αλλά κάνει νιαου-νιαου στα κεραμίδια...) και δεν μπορεί όλοι να είναι τρελοί, δύστροποι κοκ. Όταν σου λέει χαρακτηριστικά "it's fucked up" ε εντάξει πάς πάσσο και απλά περιμένεις το (σχεδόν) αναπόφευκτο. Εν παση περιπτώσει είναι θέμα χρόνου η αλλαγή σκυτάλης. Διαβάστε και αυτό το άρθρο, είναι ενδιαφέρον.

