Ρε παιδιά εγώ αλλιώς το καταλαβαίνω.



Είναι σαν να λέει δεν έχω ευθύνη για το τι θα το κάνεις, και τι μπορεί η χρήση του να σου προκαλέσει (και δεν τον νοιάζει κιόλας), πχ μου κάηκε το laptop.



Είναι σαν να του λέει "ότι κι αν πάθεις είσαι υπεύθυνος εσύ και όχι εγώ".



Λάθος το κατάλαβα?



Νομίζω ναι Στράτο. Δεν λέει ότι αν δεν κάνεις σωστή χρήση υπάρχει ενδεχόμενο να υποστείς εσύ βλάβη. Λέει ότι σου δίνω ένα παράνομο προϊόν που αν εσύ το χρησιμοποιήσεις με οποιοδήποτε τρόπο εγώ δεν ευθύνομαι. Εξ ορισμού η προσφορά ενός παράνομου οτιδήποτε είναι ...παράνομη, όπως είπε και ο Λάκης (και η κοινή λογική επίσης)."If you want to use it to avoid paying for software that's your responsibility". Όχι μωρέ, το θέλω γιατί κάνω συλλογή από setup.exe.Τέλος πάντων, μου φάνηκε τερατώδης μπούρδα και λίγο αστείο, αλλά δεν μπόρεσα να μην αναρωτηθώ αν υπάρχει έστω και μία πιθανότητα ο τύπος να δικαιωθεί στο δικαστήριο (στο οποίο πιθανότατα δεν θα φτάσει ποτέ) λόγω αυτής της μαλακίας. Επίσης μιλάμε για ΗΠΑ και ως γνωστόν είναι τρελοί αυτοί οι Αμερικάνοι.