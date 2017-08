αρχικά και με κίνδυνο να κακοχαρακτηριστώ (πράγμα που ποσώς βέβαια με απασχολεί) θα συστήσω μια "αυτοσυγκράτηση" μια και αντιλαμβάνομαι ότι το χιούμορ έχει αρχίσει και "κόβει", στα όρια ίσως κάποιου όπως ο op που έτσι κι αλλιώς για τον οποιαδήποτε λόγο,ένα...επ ευκαιρία ανοίγω μια παρένθεση σε δεύτερο χρόνο για να πω εδώ ότι η εν λόγω "πέτρα του σκανδάλου"είναι το αγαπημένο μουκαι σε ήχο και σε δυνατότητεςκαι τον τελευταίο καιρό πλην της προσωπικής χρήσης (και σε ρόλους και έξω από την φύση του από μικρό live μέχρι μεγάλο ναό) που με έβγαλε ασπροπρόσωπο, το έχω συστήσει και αρκετές φορές...είμαι λοιπόν "υποχρεωμένος" να αναφέρω ότι τοσε μένα από οποιαδήποτεείναι(μέχρι στιγμής) και μόνο εγκωμιαστικά σχόλια έχω λάβει γι αυτό...αν δεν τίθεται θέμα κακής χρήσης, ο op μάλλον έπεσε σε προβληματικό κομμάτι (ίσως στα dsp του) που σαν τέτοιο λογικά θα αλλαχτεί αφού βρίσκεται εντός εγγύησης...τώρα και για να μείνω και on topic να κάνω και γω την πρόταση μου...αν κάποιος θέλει να μείνει κοντά στηνστιςκαι στηντου tc, χωρίς να ξεφύγει πολύ σε, πλην κανα δυο μοντέλων της mackie θα βρει το χάος... δυστυχώς(αν μου έχει ξεφύγει βέβαια κάτι θα χαρώ να το μάθω)...επειδή όμως πιστεύω ότι ο op ζητούσεκάτι άλλο θα του προτείνω με τη σειρά μου αυτό:τώρα αν ανέβει αρκετά σε χρήματα υπάρχουν αρκετές αξιόλογες all in one λύσεις όπως της peavy και της yamaha...