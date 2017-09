Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=212601.0

music written & produced by UnknownArtistlyrics & vox by Khris-Marii Palksaarguitars by Kriton Kiourtsisengineered, mixed and mastered by UnknownArtist & Kriton Kiourtsisvideo by George Kountourasδιαθέσιμο σε όλες τις streaming πλατφόρμες