Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=212609.0

Τον λένε Bruce, αλλά οι φίλοι τον φωνάζουν «Αφεντικό». Γεννήθηκε πριν από 68 χρόνια στο New Jersey, αλλά η ενέργεια που βγάζει στις ζωντανές εμφανίσεις του ισοδυναμεί με αυτή τριών εικοσάρηδων.Παίζει Rock, μελωδικό αλλά και «πολεμικό», Folk & Americana. Η θεματολογία του αγγίζει τα προβλήματα της καθημερινής ζωής, τα κορίτσια και τα αυτοκίνητα (κόκκινα κατά προτίμηση). Έχει παίξει στην Ελλάδα μία και μόνη φορά, το 1988 (στα πλαίσια του Live Aid) και από τότε περιμένουμε τη πολυπόθητη δεύτερη.Κυκλοφορεί ασταμάτητα εξαιρετικά albums εδώ και 40 χρόνια, εκφραστής και πρόμαχος αυτού που αποκαλούμε “Ordinary Joe”, ένας πραγματικός λαϊκός (popular) τραγουδιστής, απλός άνθρωπος και τεράστιος entertainer. Είναι αυτή η φωνή, αυτή η φυσιογνωμία, αυτή η προσωπικότητα που ακόμα και περιστασιακά να τον παρακολουθήσεις δεν μπορείς παρά να τον σεβαστείς, ενώ πλαισιώνεται και από μερικούς από τους πιο σπουδαίους μουσικούς της εποχής μας (η περίφημη E Street Band).Το βράδυ της Πέμπτης 07/09 στην Ταράτσα του White Noise είναι αφιερωμένο στο «Αφεντικό» αλλά και σε όσους αυτός επηρέασε (The Gaslight Anthem, Arcade Fire, The Hold Steady, Pearl Jam και τόσοι άλλοι).Ladies & Gentlemen, this one’s for Bruce Springsteen.On decks : Σταματης Γρισπος|| Supported by NO SURRENDER Greek Fan Club ||Links :NO SURRENDER Greek Community (Group)No Surrender Community (Page)WHITE NOISEΕυμολπιδών 20, ΓκάζιΣτάση Μετρό ΚεραμεικόςFB event : https://www.facebook.com/events/1281539328616946/?active_tab=discussion