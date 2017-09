Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=212612.0

Primitive Music presents :ELEPHANT STONE Official Aftershow Party | Friday 29.09 | Closer Alternative BarΤην Παρασκευή 29.09, αμέσως μετά τη συναυλία των Elephant Stone w/ 40 Steps Under at Death Disco Friday 29/9/17, oι Fuzz Alex (νωρίς) και Σταμάτης Γρίσπος (αργά) επιλέγουν Garage, Rock N Roll & Surf δυναμίτες από Αμερική. Αγγλία και Αυστραλία και εγγυώνται την ιδανική συνέχεια μιας πολυαναμενόμενης συναυλίας.Για καλό και για κακό, έχε μαζί σου και κανένα LP των Elephant Stone προς υπογραφή. Ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να περάσει για μερικά ποτά (wink-wink).CLOSER Alternative BarΝαυαρίνου 12, ΑθήναFB event : https://www.facebook.com/events/157781514802122/?active_tab=about