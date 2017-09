Ωραίο, ευχάριστο video και αρκετά ενδιαφέρον. Σωστά, κατά τη γνώμη μου, κρατήθηκε το ίδιο setting σε όλα, εστιάζοντας στις διαφορές τους και όχι στον καλύτερο δυνατό ήχο που μπορεί να βγει από το καθένα. Ίσως οι γνώμες να ήταν αλλιώς, αν το δείγματα ήταν πχ, μέσα στη μίξη, ή το υπόβαθρο ήταν διαφορετικό (από άποψη είδους μουσικής).



Εμένα μου άρεσαν όλα. Μικρή αντιπάθεια στο Warwick (αισθητική κυρίως).



Μεγάλη συμπάθεια στο Ric (αισθητική-φιλοσοφική-κομματική).



Το P-bass όμως είναι the mother of all basses. Kαι με κλειστά και με ανοιχτά μάτια. Για να μην πω ότι είναι και η μάνα της Stratocaster όπως την ξέρουμε (σχεδιαστικά). Αν δεν κάνω λάθος το Precision προηγήθηκε της Strat? Άλλη συνήθης παράλειψη/μη αναφορά, είναι ότι φοράει humbucking pickup.