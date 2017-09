Καλημερα.



Θα ηθελα μια βοηθεια για το πως μπορω να συνδεσω ενα looper με τη πεταλιερα και τον υπολογιστη.

Το looper που εχω καταληξει ειναι το TC Electronic Ditto Looper X4 και αυτο που θελω να κανω ειναι να ηχογραφω στο looper οχι μονο απο τη πεταλιερα, αλλα και απο τον υπολογιστη (pads,bass,κλπ.)



O εξοπλισμος που εχω ειναι η πεταλιερα Digitech RP360X, καρτα ηχου PRESONUS AUDIOBOX ITWO, και για κονσολα την PHONIX AM120III

Την πεταλιερα προς το παρον την συνδεω στερεοφωνικα ή στην καρτα ηχου ή στην κονσολα, επισης η καρτα ηχου ειναι συδεδεμενη στη κονσολα και το main out της κονσολας στα δυο μονιτορ.

Το looper εννοειται οτι εχει stereo in out.



Eυχαριστω για το χρονο σας.



