Περασαν 10 χρονια απο το επικοτερο θεμα ολων των εποχων, αυτο στο οποιο απειρα πληκτρολογια επεσαν μαχομενα κατω απο το συνεχες σφυροκοπημα των πληκτρολογουντων, καταναλωθηκαν χιλιαδες ΚWh σε ανοιχτους υπολογιστες, πολλα mouse υπεφεραν, οι σερβερ του Noiz δουλευαν overtime, χυθηκαν τονοι αιματος απο τις δυο αντιμαχομενες πλευρες, τους tonewoods και τους toneless.





Oλα αυτα μεχρι που ο κυριος ηρθε και ελυσε το προβλημα once and for all με ξεκαθαρο τροπο. Oποιος εχει ενσταση να βγει να μιλησει τωρα, αλλιως να σωπασει για παντα.







Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=212640.0