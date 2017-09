Εκτύπωση Αποστολέας Θέμα: Nέο Komplete Kontrol (Αναγνώστηκε 145 φορές) 0 μέλη και 2 επισκέπτες διαβάζουν αυτό το θέμα. cos_dr Συναλλαγές: (0)

See what’s new in KOMPLETE KONTROL | Native Instruments - YouTube



Γνωρίζω από πρώτο χέρι την λειτουργικότητα, το περιεχόμενο, τις υψηλής ηχητικής πιστότητας των προϊόντων της ΝΙ ως χρήστης αλλά και ως fan, παρακολουθώντας στενά και με ενδιαφέρον τις εξελίξεις την αφορά και ήμουν πολύ τυχερός που κέρδισα σε κλήρωση του ΝΟΙΖ την έκδοση 10 του KOMPLETE, είχα κάνει και μια ταπεινή παρουσίαση.



Είχα σκοπό να εντάξω στο setup μου την παλαιότερη έκδοση του controller αυτού, αν και είχα κάποιους ενδοιασμούς για κάποια εργονομικά του θεματάκια που προσωπικά δεν μου ταίριαζαν.



Γενικά το komplete πέραν από τα όργανα και τα εφφέ που διαθέτει και μέσω του kontrol μπορεί ο χρήστης να ελέγξει εργονομικά και πρακτικά τις παραμέτρους τους μέσω των προφίλ που δίνει έχει και διάφορες πρακτικές λειτουργίες όσων αφορά την εκτέλεση από to software interface που μπορεί να ελεγκτούν και χωρίς το controller αλλά με αυτό επειδή έχει dedicated πλήκτρα γίνεται πιο οργανωμένα.



Με μια ματιά γιατί τώρα είδα πως κυκλοφορεί και ψάχνομαι ακόμα, βλέπω πως υπάρχουν πολλές βελτιώσεις που ίσως με ψήσουν περισσότερο να το εντάξω στο setup.



να δουμε και τις τιμές γιατί είναι μεν ποιοτικό και ως κλαβιε , αλλά κομματάκι ακριβο και προσωπικά έχω και άλλο hardware που εξυπηρετεί τις λειτουργίες του, αλλά ΕΙΝΑΙ ΜΑΝΑΡΙ και παει ασορτί, ΜΑΝΑΡΙ μου, για να δουμε τι σου άλλαξαν οι ΓΕΡΜΑΝΑΡΑΔΕΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΕΣ εμπνευσμένοι κιόλας από το feedback του community που προσέχουν πολύ, αυτό είναι αλήθεια.



ΜΠΟ ΜΠΟΙ ΜΠΟ ΜΠΟ Κάτι τέτοια πράγματα βγάζουν και κολαζόμαστε εμείς οι αριστεροί και μας γυρίζει το μάτι και.......................... .........το γυρίζουμε χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα









Απ: Nέο Komplete Kontrol « Απάντηση #1 στις: 12:47 - 17/09/17 » Ωραία όλα αυτά αλλά εγώ θα ήθελα να ακούσω και να δω απόψεις/video από χζρήστες σε live environment δηλ πως στέκεται σαν λάιβ σετ σε μαγαζί εκεί είναι όλο το θέμα σαν ήχος, μίξη, εργονομία, φορητότητα, bugs-κολήματα κτλ





edit: μιας και είναι το θέμα σχετικό να και το καινούργιο MASCHINE MK3 για όσους δεν το ξέρουν





Παράθεση από: stavros_d80 στις 12:47 - 17/09/17 Ωραία όλα αυτά αλλά εγώ θα ήθελα να ακούσω και να δω απόψεις/video από χζρήστες σε live environment δηλ πως στέκεται σαν λάιβ σετ σε μαγαζί εκεί είναι όλο το θέμα σαν ήχος, μίξη, εργονομία, φορητότητα, bugs-κολήματα κτλ

edit: μιας και είναι το θέμα σχετικό να και το καινούργιο MASCHINE MK3 για όσους δεν το ξέρουν





edit: μιας και είναι το θέμα σχετικό να και το καινούργιο MASCHINE MK3 για όσους δεν το ξέρουν









Κατά την γνώμη μου δεν υπάρχει κανένα θέμα λειτουργικότητας και αξιοπιστίας για κάποιον που θέλει να τα χρησιμοποιήσει για live performance. Βασική προυπόθεση είναι να έχει το κατάλληλο σύστημα, ( κυρίως κατάλληλη επεξεργαστική ισχύ, ποσότητα μνήμης και ενημερωμένο λειτουργικό σύμφωνα με τα recommended requirements για το hardware αλλά και για το software που θα χρησιμοποιηθεί).



το τι θα βγεί στο τέλος εξαρτάται από το skill, τις γνώσεις και την εμπειρία του χρήστη στο εκάστοτε είδος, τα εργαλεία σε όργανα, effect, και τα εργαλεία για sequencing είναι state of the art σε απόδοση, καλύπτοντας και μέσα από αυτά που παρέχει το πακέτο αλλά και με οτιδήποτε άλλο προστεθεί αντίστοιχα όλη την μουσική γκάμα και όλα τα μουσικά στυλ.



Κατά την γνώμη μου πάλι ο χρήστης με αυτά που παρέχονται στο KOMPLETE και το MASCHINE ακόμα και χωρίς τα συγκεκριμένα controllers, χρησιμοποιώντας άλλα ή και καθόλου, μπορεί να βγάλει το απόλυτο παραγωγικό και εκτελεστικό αποτέλεσμα προσομοιώνοντας με απόλυτη πιστότητα .............. τα πάντα.



Για το recalling των δυνατοτήτων επίσης με την κατάλληλη προεργασία και προφόρτωση μπορεί να έχει συνεχές live performance και να κάνει τις αντίστοιχες εναλλαγές χωρίς διακοπή.



Πάντως ενδιαφέρον έχει πως το maschine mk3 το έκαναν και audio interface και αυτό θα είναι ελκυστικό και μάλιστα έφεραν πιο κοντά το komplete με το maschine με την δυνατότητα καλύτερης συνεργασίας και προβολής των παραμέτρων κάτι που ολοκληρώνει το πακέτο καλύτερα.



Προσωπικά με αυτά που έχω σαν DAW, control surface, master keyboard και το komplete μπορώ να χειριστώ άνετα, και ότι περιέχει αυτόνομα αυτοματοποιημένα και παραμετροποιήσιμα και να μην ζηλέψω τίποτα από τις sequencing και real time performance δυνατότητες του maschine.



Και άλλοι επίσης χρήστες που ξέρουν το ίδιο θα κάνουν. Μπορούν και με φθηνότερες λύσεις να δουλέψουν το ίδιο καλά για να μην τα σκάσουν για τα controller αυτά, μπορεί να πάρουν μόνο το software που παρέχει η native instruments και μάλιστα επιλεκτικά και όχι το bundle που πιθανώς να περιέχει και πράγματα που δεν θέλουν και να το χειρίζονται με χίλιους που λέει ο λόγος διαφορετικούς τρόπους..



Βέβαια και το komplete kontrol και το maschine mk3 στην τιμη περιλαμβάνουν αξιολογότατο software και συνδυάζονται μεταξύ τους πλέον στην νέα έκδοση με πολύ ενδιαφέρον τρόπο και αφού η επιλογή και των δύο δίνει λύση και στο audio interface.................... ...................



Nα πω την αλήθεια θα τα έσκαγα τα 1300 ευρώ για να τα πάρω και τα δύο και να δουλεύω μόνο με αυτά. Ιδιαίτερα σε αυτές τις εκδόσεις τις τελευταίες.



Παρόλο που είμαι όπως έγραψα παραπάνω πλήρης, κάνω ότι γουστάρω και ΞΕΡΩ κιόλας, ξέρω αρκετά καλά χαχαχαχαχαχχαχαχαχαχχααχ



Γιατί μου αρέσει το concept. Με εμπνέει. Είναι πολύ δυνατός συνδυασμός και ταιριαστός.



Ξέρω όμως γιατί δεν θα τα πάρω. Γιατί δεν θα έχω χρόνο να τα στήσω ούτε να ασχοληθώ πολύ όπως τους αρμόζει και θα μείνουν εκεί να τα κοιτάω και επειδή ήδη έχω παιδευτεί αρκετά να στήσω ότι έχω λειτουργικά και είμαι πλήρως καλυμμένος. Και υπερβολικά θα έλεγα.



Αλλά είναι ωραίο βήμα για τη σειρά πραγματικά.



Ένα πλεονέκτημα που βλέπω γι αυτόν που θα τα αγόραζε μαζί και με παιδεύει εμένα είναι πως άμα είναι όλα της ιδιας εταιρείας, τουλάχιστο τα controller με ενσωματωμένη την καρτα ήχου και η πληθώρα του software ανήκει σε αυτή, όπως καλή ώρα με την ΝΙ , μέσω του service center τα update γινονται αυτοματοποιημένα για ολα τα elements.



Και τα update ειναι πολύ συχνά.

Aυτό που με παιδεύει που έχω το ιδιο στήσιμο αλλά από άλλες εταιρείες ειναι το updating



Να ένα παράδειγμα που την πατάω καμιά φορά.



Το Komplete οταν κάνει update ειδοποιεί να το ανοίξεις πρώτα από το standalone να κάνει τα δικά του και μετά από το host που το χρησιμοποιείς.

Καμιά φορά άμα το κάνει και το ξεχνάω και το κάνει rescan το sonar ....... $@%Τ!#@%^

χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα



Να ένας καλός λόγος να πάρεις ένα πλήρες πακέτο hardware και software από την ίδια εταιρία, ιδιαίτερα αν είναι και ποιοτικό..................... ............................. ..............



Δεν ξέρω τις σκέψεις σας πάνω σε αυτά, να το συζητήσουμε το θέμα.



ήθελα να αλλάξω και κάρτα ήχου αλλά τώρα για να δούμε.



Πάντως άμα μου τη βαρέσει θα πάω να τα πάρω και τα δύο.

Εγώ ψηφίζω ναί και SUPER, BRAVO για την αναβάθμιση που έκαναν και κατάλαβα και τους στόχους. Αν δίαβασα καλά βγάζουν templates για όλα τα daw αλλά δεν βλέπω για το sonar.

Aυτό για εμένα που είμαι και αριστερός συνωμοσιολόγος μου φαίνεται ύποπτο.



Σου λενε, η novation έχει το automap και αβαντάρει με τα templates την cakewalk.

Οι πελάτες μας ιδιαίτερα οι casual ερασιτέχνες wannabe producer παίρνουν και καρτούλες ήχου. Παίζουν και τα ipad στο παιχνιδί του controlling και sequencing.



Κάτσε να το κάνουμε και audio interface το maschine να τους αγχώσουμε λίγο και να πάρουμε την πίτα όλη.



Αν και τα τελευταία που γράφω μπορεί να είναι και @#%$#^# γιατί δεν ξέρω τις εν γένει προελεύσεις και συνεργασίες στο χώρο και παίζει και πολύ customization από τα users community που καθιστά τους συνδυασμούς hardware και software υποκειμενική υπόθεση. χαχαχαχαχαχαχαχαχα





Κατά την γνώμη μου δεν υπάρχει κανένα θέμα λειτουργικότητας και αξιοπιστίας για κάποιον που θέλει να τα χρησιμοποιήσει για live performance. Βασική προυπόθεση είναι να έχει το κατάλληλο σύστημα, ( κυρίως κατάλληλη επεξεργαστική ισχύ, ποσότητα μνήμης και ενημερωμένο λειτουργικό σύμφωνα με τα recommended requirements για το hardware αλλά και για το software που θα χρησιμοποιηθεί).το τι θα βγεί στο τέλος εξαρτάται από το skill, τις γνώσεις και την εμπειρία του χρήστη στο εκάστοτε είδος, τα εργαλεία σε όργανα, effect, και τα εργαλεία για sequencing είναι state of the art σε απόδοση, καλύπτοντας και μέσα από αυτά που παρέχει το πακέτο αλλά και με οτιδήποτε άλλο προστεθεί αντίστοιχα όλη την μουσική γκάμα και όλα τα μουσικά στυλ.Κατά την γνώμη μου πάλι ο χρήστης με αυτά που παρέχονται στο KOMPLETE και το MASCHINE ακόμα και χωρίς τα συγκεκριμένα controllers, χρησιμοποιώντας άλλα ή και καθόλου, μπορεί να βγάλει το απόλυτο παραγωγικό και εκτελεστικό αποτέλεσμα προσομοιώνοντας με απόλυτη πιστότητα .............. τα πάντα.Για το recalling των δυνατοτήτων επίσης με την κατάλληλη προεργασία και προφόρτωση μπορεί να έχει συνεχές live performance και να κάνει τις αντίστοιχες εναλλαγές χωρίς διακοπή.Πάντως ενδιαφέρον έχει πως το maschine mk3 το έκαναν και audio interface και αυτό θα είναι ελκυστικό και μάλιστα έφεραν πιο κοντά το komplete με το maschine με την δυνατότητα καλύτερης συνεργασίας και προβολής των παραμέτρων κάτι που ολοκληρώνει το πακέτο καλύτερα.Προσωπικά με αυτά που έχω σαν DAW, control surface, master keyboard και το komplete μπορώ να χειριστώ άνετα, και ότι περιέχει αυτόνομα αυτοματοποιημένα και παραμετροποιήσιμα και να μην ζηλέψω τίποτα από τις sequencing και real time performance δυνατότητες του maschine.Και άλλοι επίσης χρήστες που ξέρουν το ίδιο θα κάνουν. Μπορούν και με φθηνότερες λύσεις να δουλέψουν το ίδιο καλά για να μην τα σκάσουν για τα controller αυτά, μπορεί να πάρουν μόνο το software που παρέχει η native instruments και μάλιστα επιλεκτικά και όχι το bundle που πιθανώς να περιέχει και πράγματα που δεν θέλουν και να το χειρίζονται με χίλιους που λέει ο λόγος διαφορετικούς τρόπους..Βέβαια και το komplete kontrol και το maschine mk3 στην τιμη περιλαμβάνουν αξιολογότατο software και συνδυάζονται μεταξύ τους πλέον στην νέα έκδοση με πολύ ενδιαφέρον τρόπο και αφού η επιλογή και των δύο δίνει λύση και στο audio interface.......................................Nα πω την αλήθεια θα τα έσκαγα τα 1300 ευρώ για να τα πάρω και τα δύο και να δουλεύω μόνο με αυτά. Ιδιαίτερα σε αυτές τις εκδόσεις τις τελευταίες.Παρόλο που είμαι όπως έγραψα παραπάνω πλήρης, κάνω ότι γουστάρω και ΞΕΡΩ κιόλας, ξέρω αρκετά καλά χαχαχαχαχαχχαχαχαχαχχααχΓιατί μου αρέσει το concept. Με εμπνέει. Είναι πολύ δυνατός συνδυασμός και ταιριαστός.Ξέρω όμως γιατί δεν θα τα πάρω. Γιατί δεν θα έχω χρόνο να τα στήσω ούτε να ασχοληθώ πολύ όπως τους αρμόζει και θα μείνουν εκεί να τα κοιτάω και επειδή ήδη έχω παιδευτεί αρκετά να στήσω ότι έχω λειτουργικά και είμαι πλήρως καλυμμένος. Και υπερβολικά θα έλεγα.Αλλά είναι ωραίο βήμα για τη σειρά πραγματικά.Ένα πλεονέκτημα που βλέπω γι αυτόν που θα τα αγόραζε μαζί και με παιδεύει εμένα είναι πως άμα είναι όλα της ιδιας εταιρείας, τουλάχιστο τα controller με ενσωματωμένη την καρτα ήχου και η πληθώρα του software ανήκει σε αυτή, όπως καλή ώρα με την ΝΙ , μέσω του service center τα update γινονται αυτοματοποιημένα για ολα τα elements.Και τα update ειναι πολύ συχνά.Aυτό που με παιδεύει που έχω το ιδιο στήσιμο αλλά από άλλες εταιρείες ειναι το updatingΝα ένα παράδειγμα που την πατάω καμιά φορά.Το Komplete οταν κάνει update ειδοποιεί να το ανοίξεις πρώτα από το standalone να κάνει τα δικά του και μετά από το host που το χρησιμοποιείς.Καμιά φορά άμα το κάνει και το ξεχνάω και το κάνει rescan το sonar ....... $@%Τ!#@%^χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαΝα ένας καλός λόγος να πάρεις ένα πλήρες πακέτο hardware και software από την ίδια εταιρία, ιδιαίτερα αν είναι και ποιοτικό................................................................Δεν ξέρω τις σκέψεις σας πάνω σε αυτά, να το συζητήσουμε το θέμα.ήθελα να αλλάξω και κάρτα ήχου αλλά τώρα για να δούμε.Πάντως άμα μου τη βαρέσει θα πάω να τα πάρω και τα δύο.Εγώ ψηφίζω ναί και SUPER, BRAVO για την αναβάθμιση που έκαναν και κατάλαβα και τους στόχους. Απ: Nέο Komplete Kontrol « Απάντηση #3 στις: 21:48 - 17/09/17 »



στην ουσία είναι ένα usb/midi keyboard με οθόνες lcd και απλώς έχει ready mapped το interface για το maschine και τα templates με άλλα λόγια είναι ένα midi keyboard με 600



Βέβαια υπάρχει και το software δεν λέω αλλά γίνεται η δουλειά και στο MK3 με ένα απλό midi keyboard των 50 ευρώ δεν υπάρχει λόγος να πας να δώσεις 600, άσε που αν έχεις κανα καλό Keybed όπως Korg M1, Triton,Roland Fantom κτλ χορταίνεις παίξιμο μέσω midi για το maschine



