Με μια γρήγορη ματιά που έριξα αν το Control αξίζει όσο το MK3 είναι πάααααααρα πολύ ακριβό στα 600ευρά



στην ουσία είναι ένα usb/midi keyboard με οθόνες lcd και απλώς έχει ready mapped το interface για το maschine και τα templates με άλλα λόγια είναι ένα midi keyboard με 600



Βέβαια υπάρχει και το software δεν λέω αλλά γίνεται η δουλειά και στο MK3 με ένα απλό midi keyboard των 50 ευρώ δεν υπάρχει λόγος να πας να δώσεις 600, άσε που αν έχεις κανα καλό Keybed όπως Korg M1, Triton,Roland Fantom κτλ χορταίνεις παίξιμο μέσω midi για το maschine



όπως και να χει είναι πανέμορφα μηχανήματα και πολύ φρέσκα και φουτουριστικομινιμαναλίστικοχ αιεντάδικα πολύ θα ήθελα να τα είχα να φωτίζουν στο στούντιο να καούμε κανα 3μηνο μπαίνει και χειμώνας πιάνουν και τα κρύα (έρχεται και ο ενφια )....



Αν ήμουν πιο πιτσιρικάς και δεν είχα κάνει παιδί να ασχολούμαι και με αυτό, θα τα παιρνα επιτόπου σοβαρά και θα έκανα ότι είπες.Τελευταία μεγαλώνω και τα μπλιμπλικοειδή + άλλες υποχρεώσεις αρχίζουν και με ζαλίζουν.Έχω καεί αρκετά σε αυτά, αρχίζει και δεν τραβάει ο εγκέφαλος για να τα εκμεταλλευτώ στο έπακρον.Τολμώ να πω πως είναι για επαγγελματίες ή για μικρότερες ηλικίες.Να είσαι νέος και Ιάπωνας. Κάνουν παπάδες με αυτά. Εγώ τους παπάδες δεν λέω, άμα σκιστώ μπορώ να τους φτάσω και τώρα αλλά θα πεθάνω, είμαι μεσήλικας πια.I am starting to feel too old for this shit.Και αυτά που έχω για το αντικείμενο όπως είπα, πολλά είναι και ζαλιστικά πλέον.Γεράσαμε ρε #!@$%@^Καθόμασταν και λιώναμε στα PSR, την amiga και τον atari ST και στα ΑΚΑΙ για να κάνουμε καμια ερασιτεχνική παραγωγή και γράφαμε στα κασσετόφωνα να χαρούμε και ξεζουμίζαμε τους πατεράδες μας ή δουλεύαμε δουλειές του ποδαριού για να πάρουμε κάτι απο δαύτα που ήταν και ακριβά ................................Που να υπήρχαν τέτοιες υλοποιήσεις και τέτοια επεξεργαστική ισχύς τότες.......................................... αχχχχχχχχχχχχχχχχχχαχαχαχαχαχαχαΈχω λαλήσει.