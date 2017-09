Άντε μη τα πάρω και το ανεβάσω και σε βίντεο που φοράω και φανελίτσα σέξυ.





Χωρίς στηθόδεσμο?Είναι εμφανής η επιρροή του Hammett.Αλλά το wah που είναι?Μην μου πεις ότι μπορείς να παίξεις και τα σόλο του Κυριάκου ....All in all ντρέπομαι ρε παλικάρι, που λένε ότι είμαι κιθαρίστας.