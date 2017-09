Μην μου πεις ότι μπορείς να παίξεις και τα σόλο του Κυριάκου ....



Not my cup of java. Τα περί μετριότητας φυσικά δεν στέκουν, ο άνθρωπος παίζει σε μια από τις σημαντικότερες μπάντες σ΄αυτό το στυλ και να θυμίσω πως υπήρξε μια εποχή που κέρδιζε τα polls το ένα μετά το άλλο στα κιθαριστικά περιοδικά, πράγμα που σημαίνει πως, αν μη τι άλλο, αυτό που έκανε είχε μεγάλο αντίκτυπο στους συναδέλφους. Προσωπικά ζηλεύω αυτή την in your face-take no prisoners αίσθηση που έχουν πολλά από τα σόλο του-όπως και πολλών άλλων σε αυτό το είδος-αλλά μέχρι εκεί. Η ποιότητα και η ποσότητα της μουσικής πληροφορίας που μου δίνει δεν μου κάνει. Βρίσκω πολύ πιο ενδιαφέρων, ας πούμε, τον Freedman.Να πω επίσης πως, στην δική μου εκδοχή του ιδανικού σύμπαντος η κουβέντα που θα είχε ανοίξει θα ήταν για τον Coltrane.Τα άλλα που λες είναι, κλασικά, υπερβολές.