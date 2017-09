Απλα κατεληξα στο σημειο μετα απο σκεψη, πως στην παρουσα φαση,



1. δεν μπορω στο βωμο του super tone (που ακομα δεν εχω βρει ετσι κι αλλιως) να συντηρω εναν λαμπατο ενισχυτη (σημ.: ο ενισχυτης μου ηταν ενα φτωχος, πλην τιμιος Bugera, που δεν θα τον χαρακτηριζα και "λαμπατος για μια ζωη")

2. Πλεον, ακομα και με ψηφιακες πεταλιερες (και την αισθητικη του ηχου στο κεφαλι) μπορεις να πιασεις εναν πολυ καλο ηχο

3. Το χτυποκαρδι στα live, θα μεινει τωρα απο λαμπα ή οχι;

4. Καλοκαιρι και να ψηνεται στις σκηνες επανω ο ενισχυτης μου (οταν παιζω)

5. Power conditioners κτλ, και να εξαρταμαι γενικα απο την ποιοτητα του ρευματος οπου κι αν βρισκομαι

6. Να κουβαλαω spare ενισχυτη, για της αρκετα περισσοτερες πιθανοτητες να μεινει ο λαμπατος

7. Να πρεπει ή να εχω και power attenuator ή να παιζω πολύ δυνατα (οταν δεν γινεται λογω venue) για να βγαλει το hot spot.





Ολα αυτα βεβαια ξαναλεω ταπεινη δικη μου αποψη, και οτι δεν ισχυουν οταν:



1. Εχουμε βρει τον ηχο μας που εχουμε μεσα στο κεφαλι και εχουμε σκασει ενα σωρο φραγκα για τον one and only λαμπατο ενισχυτη

2. Οικονομικα μπορουμε να συντηρησουμε λαμπατο ενισχυτη.

3. Εχουμε μαθει ετσι...