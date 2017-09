Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=212667.0

||| Για αυτό το Σάββατο 23.09, οι ΔΥΟ πρώτοι που θα κρατούν μαζί τους ένα LP των Elephant Stone και θα το δείξουν στο μπαρ του Lost n Found, θα κερδίσουν από μία μονή πρόσκληση ο καθένας για τη συναυλία των Elephant Stone w/ 40 Steps Under την Παρασκευή 29.09 στο Death Disco προσφορά της Primitive Music |||To MAZE υπήρξε για χρόνια ο ναός του Αθηναϊκού garage σύμπαντος με τον αρχιερέα της psyche-punk σκηνής Γρηγόρη Βάιο υπεύθυνο στις μουσικές, μούρη άφθαστη, με τεράστιες γνώσεις και πρωτεργάτη της Wipe Out Records η οποία έδωσε σπουδαία δισκογραφικά ντοκουμέντα της εγχώριας (και όχι μόνο) σκηνής εκεί πίσω στα 80's.To Σάββατο 23.09, ο Γρηγόρης Βάιος αναβιώνει την εποχή του MAZE στον πλέον κατάλληλο χώρο, το Lost N Found (Κεραμεικού 53). Μαζί του στα decks, ο Σταμάτης Γρίσπος.Κρατήστε θέση σε ενα ταξίδι γεμάτο με κρυστάλλινους βόλους απο μαγικές συχνότητες.Garage Rock, Psych,Rockabilly, Surf, Detroit Sound αυτό το Σάββατο στο LOST N FOUND.Lost N FoundΚεραμεικού 53, Αθήνα21 0524 6564FB event : https://www.facebook.com/events/1927752774217428