Χμμ, το πιο δημοφιλες βιντεο των Wolf Alice εχει μολις 3,5 εκ. views...ενω οι pop stars ανετα πιανουν τα δις....θα ορκιζομουν οτι εκει ακριβως θελει να καταληξει το βιντεο: στο οτι αυτοι οι καλλιτεχνες δεν προωθουνται.



Ελατε, πειτε την αληθεια, δεν εχετε δει ολο το βιντεο, ετσι;



δεν ειδα ολοκληρο το βιντεο.δεν χρειαζεται να το δω για να διαπιστωσω οτι ο τιτλος του "Why Is Modern Pop Music So Terrible?" ειναι παντελως ακυρος μια και μονο το 2017 βγηκαν ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΙ ΠΟΠ ΔΙΣΚΟΙ τους οποιους ΕΧΩ ακουσει...(εγω δεν κολλαω με ορισμους..και η ροκ μουσικη ποπ ειναι ,οπως αλλωστε και η country & η reggae και ολα τα συναφη)..τωρα αν καποιοι θεωρουν οτι μονο το χυδαιο χιπ χοπ και η "χορευτικη" μουσικη για 14χρονα ειναι.... ποπ.... sorry that's THEIR problemτελος αν θεωρουμε ποπ μονο οτι εχει 23 δις views στο youtube τι να πω.....