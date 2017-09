Για τα υπόλοιπα, περί ορέξεως. Συμφωνώ γενικώς πως δεν ήταν τόσο ανοιχτοποδαράδικο όπως τα penthouse, hustler και λοιπά πιο πικάντικα και σαφέστατα ήταν πιο "γουστόζικο" στις φωτογραφίσεις αλλά πάντα τις θεωρούσα όλες υπερεπεξεργασμένες και τα μοντέλα ότι είπα παραπάνω.





Άμα ήθελα ποτέ (που αποκλείεται δηλαδή αλλά λέμε τώρα) ανοιχτοποδαριές σωστές, θα πήγαινα μια Ομόνοια να πάρω το "δάγκωσέ με".





Δεν αντιλέγω, φυσικά δεν και είναι η επιτομή της φωτογράφισης, αλλά ειναι κυρίωςπου ειναι αξιοθαύμαστη .Επίσης, ειδικά το playboy, for what it's worth (για εμένα δεν είναι και τίποτα, αλλά είναι κάτι ) "ξέντυσε" πολλές "διάσημες" π.χ. πρώτο εξώφυλλο Monroe...κ.ο.Κ).Αυτό ακριβως.Μην τα βάζουμε όλα στον ίδιο σακο, αυτό ήθελα να πω.