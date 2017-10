Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=212716.0

Ψάχνοντας για κάποια γεννήτρια τόνων, βρέθηκα σε αυτήν τη σελίδα Online Tone Generator - Free, Simple and Easy to Use. Έχει ότι μπορεί να χρειαστεί κάποιος με τόνους αναφοράς και θόρυβο, για να ελέγξει τα ηχεία ή το σύστημα του γενικότερα, ακόμα και τ' αυτιά του.Πχ είναι πολύ ενδιαφέρον να δοκιμάσετε τι ακούτε. Online Tone Generator - Free, Quick, No Sign Up Required. Είναι γνωστό πως η ακοή χάνεται στους μουσικούς πρώτα.Εχει πολλά χρήσιμα είδη τεστ. Γενικότερα είναι μια σελίδα που αξίζει να μπει στις... φαβορίτες του browser ενός μουσικού ή ηχολήπτη.