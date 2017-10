Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=212733.0

Η Εταιρεία BON STUDIO ΑΕΒΕ, πρωτοπόρος στους τομείς του Επαγγελματικού Ήχου & Φωτισμού, των Οπτικοακουστικών Εφαρμογών και της Μουσικής τεχνολογίας, έχει εισέλθει δυναμικά στο Video Broadcasting, διευρύνοντας τις δραστηριότητές της και στον τηλεοπτικό χώρο.Με ιδιαίτερα επιτυχείς συνεργασίες αποκλειστικής αντιπροσώπευσης, αλλά και με σημαντικές συνέργειες με τους πλέον αξιόπιστους κατασκευαστές διεθνώς, έχει δημιουργήσει ένα πλήρες portfolio λύσεων για εφαρμογές υψηλής ποιότητας σε Τηλεοπτικούς Σταθμούς, Studios, Εταιρείες Παραγωγής και Εξωτερικών μεταδόσεων, προσφέροντας έξυπνες και τεχνολογικά καινοτόμες λύσεις για On-Air περιβάλλοντα κορυφαίας αξιοπιστίας και παροχή άριστης τεχνικής υποστήριξης.Στα πλαίσια των νέων της δραστηριοτήτων, η Εταιρεία μας ανακοινώνει τηνδιεξαγωγή του 1ου Broadcast Open House Event, τριήμερης διάρκειας 17, 18 & 19 Οκτωβρίου 2017, από τις 12:00 έως και τις 19:00 στις εγκαταστάσεις της, Ζαΐμη 5 στα Εξάρχεια, 1ος όροφος.Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της εταιρείας, οι επαγγελματίες του χώρου, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος, θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά εξειδικευμένα τηλεοπτικά προϊόντα, χρήσεις κι εφαρμογές, να παρακολουθήσουν χρήσιμα workshops, αλλά και να συναντηθούν με τους εξειδικευμένους αντιπροσώπους των σημαντικότερων κατασκευαστώνπαγκοσμίως, που αντιπροσωπεύει η Εταιρεία μας, οι οποίοι θα βρίσκονται στην Αθήνα αποκλειστικά για τις ανάγκες των πελατών μας.Οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να δουν από κοντά, αλλά και να συζητήσουν για τις τεχνικές δυνατότητες επαγγελματικών τηλεοπτικών προϊόντων από κολοσσούς όπως οι SAM (Snell Advanced Media), Ikegami, Studer, MBT, Clear-Com, BlackΜagic Design, JBL, Genelec, κ.α.Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της εταιρείας θα δείτε σε λειτουργία ένα πλήρες τηλεοπτικό πλατό, καθώς και λύσεις Ροής. Τα παρακάτω βασικά προϊόντα θα είναι διαθέσιμα σε πλήρη λειτουργία: Kahuna 6400 & Maverik Panel Vega Router Multiviewer MV 820 Series Kudos LC350 LiveTouch full replay System Qube/Rio Craft Editing System ICE Channel-in-a-Box with Morpheus HDK-73 Camera system HDK-79GX Camera system HDK-97 Camera system HDL-45E Box Camera OCP 300 & OCP 100 Control Units HEM & HLM Series reference monitors Επιπλέον: Cartoni Pedestals Επιπλέον: Fujinon/Canon Lenses• Vista V Series• Micro SeriesClear-Com Delta Frame with EQUE card and FS2 wireless antenna Beltpacks & panels LQ box Phoenix Video Manager (Ingest) Sphere (MAM) Phoenix Playout Automation v4BlackMagic Design ATEM Television Studio HD HyperDeck Studio Mini HyperDeck Studio 2 Teranex AV SmartView Multiview 16 Audio Monitor Web PresenterΚατά τη διάρκεια του Event, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να δοκιμάσουν όλες τις παρακάτω προϊοντικές λύσεις. Επιπλέον, θα διεξαχθούν σύντομα σεμινάρια με κεντρικό θέμα τις πιο πρόσφατες εξελίξεις & τεχνολογίες της παγκόσμιας βιομηχανίας.