Παρουσίαση πρόσφατης κατασκευής Alfa Guitars. Πρόκειται για μια ΟΜ style, με modern στοιχεία αλλά αρκετά vintage oriented ήχο.Mε καπάκι Sitka spruce, πλαϊνά και πλάτη East Indian Rosewood, και γνώριμα mahogany neck, ebony fingerboard. Δεδομένου του περιορισμού που υποβάλλει το μέγεθος, υπήρξε στοχευμένη προσπάθεια να έχουμε ένα larger-than-life bass response και projection διατηρώντας τον σπιρτόζικο fingerstyle friendly χαρακτήρα που έχει μια ΟΜ. Ο στόχος επετεύχθη με δυο-τρία, καίριας σημασίας, κατασκευαστικά "τερτίπια". Πιο "ενεργή" πλάτη, με μεγαλύτερη συνεισφορά στη δόνηση, μεγαλύτερη ελαστικότητα. Μικρότερη διάμετρος soundhole και τέλος, λίγο μεγαλύτερη γωνία κλίσης μανικιού (πιο ψηλός καβαλάρης). Διατηρήθηκε έτσι το εξαιρετικό response και η αίσθηση "ζωντανού οργανισμού" όσον αφορά την ατάκα και το ξεδίπλωμα της νότας, αλλά και το εντυπωσιακό-ακόμη και στο upper register- sustain, και ενισχύθηκε από το πιο ενεργό μπάσο και ως ήχος και ως αίσθηση στο χώρο.Παραθέτω φωτορεπορτάζ αλλά και full spec list, πριν το όργανο αναχωρήσει για Ηνωμένο Βασίλειο όπου θα βολευτεί στο νέο του σπίτι. Ελπίζω να καταφέρουμε και ένα βίντεο για εγκυκλοπαιδικούς λόγους.Εnjoy. Kάθε παρατήρηση, σχόλιο, απορία, κριτική-όπως πάντα- ευπρόσδεκτα.Ευχαριστώ.Φάνης ΠλουμήςAlfa Handcrafted Guitars-Master grade Sitka spruce top-AAA Indian Rosewood Back & Sides-Mahogany neck, scarf jointed-Ebony fingerboard, birdge, bridge pins-Spruce scalloped bracings-Indian Rosewood, Ebony, Zebrano Rosette-Koa bindings-Flamed mahogany end graft-Unbleached, polished bone nut & saddle-3-ply black/white/black headplate with rosewood truss rod cover-Abalone "a" logo inlay-Schaller Grand Tune Machineheads with ebony buttons-24mm (.945") depth soft V profile neck-44mm (1 3/4") nut width-15" fingerboard radius, vintage tall nickel frets-25.4" scale length-1.8kg final weight-Action, as supplied, 1.6mm high E - 2mm low E at 12th fret.-Gloss Nitro-Alkyd finish-supplied in Hiscox Pro-II OM case.