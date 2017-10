Αν η αμέσως καλύτερη εναλλακτική είναι τα piezo και τα παρόμοια



Δεν ξέρω αλλά έχω την εντύπωση ότι τα piezo (σκέτα) είναι η τελευταία εναλλακτική.Πάντως ότι κι αν άκουσα δεν έφτανε (σίγουρα) τον ακουστικό ήχο (ακόμα και μικρόφωνα).EDIT: Πάω από το ένα στο άλλο. Το ίδιο συμβαίνει και στις φωνές (με τα μικρόφωνα), συνεπώς αυτό που είναι το ζητούμενο είναι να έχουμε έναν συνδυασμό πηγής, λήψης της, επεξεργασίας της, και αναπαραγωγής της, που ικανοποιεί αυτό που έχουμε κατά νου, "άσχετα" με τις ιδιαιτερότητες της αρχικής και μόνο πηγής.Άρα οι ηχητικές ιδιαιτερότητες της πηγής (κιθάρας), στην περίπτωση που είναι πραγματικά μοναδικές (βάζω και το feel μέσα), είναι φτιαγμένες κατά το μεγαλύτερο ποσοστό για τον παίχτη, και την επίδραση που μπορούν να ασκήσουν σ' αυτόν, στην δημιουργία και εκτέλεση, και πολύ λιγότερο για τον ακροατή ως άμεσο δέκτη του συνόλου ηχόχρωμα, παίξιμο, απόκριση οργάνου, αισθητικό αποτέλεσμα.Βέβαια αν ο παίχτης παίζει αλλιώς, θα αντιληφθούν αλλιώς τα πάντα και οι ακροατές.Χμμμμ, κάτι λέγαμε κάποτε για τα ξύλα, τα vintage όργανα vs σύγχρονα, τα επώνυμα/ακριβά vs no name/φθηνά, analog vs modelling/digital, κλπ?