Παρασκευή 6/10 ΠΑΥΛΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ @ Σταυρός του Νότου CLUB [ΕΝΑΡΞΗ]



Σάββατο 7/10 15 50 @ Σταυρός του Νότου CLUB



Σάββατο 7/10 ΧΑΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΜΑΓΔΑ ΒΑΡΟΥΧΑ @ Σταυρός του Νότου PLUS[ΕΝΑΡΞΗ]



Δευτέρα 9/10 Antonis Vlachos & The HouseBand @ Σταυρός του Νότου CLUB



Τετάρτη 11/10 ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΛΛΗΣ @ Σταυρός του Νότου CLUB



Παρασκευή 13/10 ΠΑΥΛΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ @ Σταυρός του Νότου CLUB



Παρασκευή 13/10 BANDALLUSIA @ Σταυρός του Νότου PLUS



Σάββατο 14/10 ΝΙΚΟΛ ΣΑΡΑΒΑΚΟΥ @ Σταυρός του Νότου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ



Σάββατο 14/10 15 50 @ Σταυρός του Νότου CLUB



Σάββατο 14/10 ΧΑΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΜΑΓΔΑ ΒΑΡΟΥΧΑ @ Σταυρός του Νότου PLUS [ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ]



Δευτέρα 16/10 Antonis Vlachos & The HouseBand @ Σταυρός του Νότου CLUB



Παρασκευή 20/10 ΥΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ, ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ, ΚollektivA @ Σταυρός του Νότου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ [ΕΝΑΡΞΗ]



Παρασκευή 20/10 ΠΑΥΛΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ @ Σταυρός του Νότου CLUB



Παρασκευή 20/10 ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΤΟΝΙΑΣ & ΣΑΒΒΕΡΙΑ ΜΑΡΓΙΟΛΑ @ Σταυρός του Νότου PLUS [ΕΝΑΡΞΗ]



Σάββατο 21/10 ΜΠΛΕ @ Σταυρός του Νότου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ



Σάββατο 21/10 15 50 @ Σταυρός του Νότου CLUB



Σάββατο 21/10 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΖΕΡΒΑΚΗΣ @ Σταυρός του Νότου PLUS



Κυριακή 22/10 ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ - GUEST: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ & ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ @ Σταυρός του Νότου PLUS [ΕΝΑΡΞΗ]



Δευτέρα 23/10 Antonis Vlachos & The HouseBand @ Σταυρός του Νότου CLUB



Τετάρτη 25/10 ΗΛΙΑΣ ΖΟΥΤΣΟΣ @ Σταυρός του Νότου CLUB



Πέμπτη 26/10 JAMOAN live @ Σταυρός του Νότου CLUB



Παρασκευή 27/10 ΥΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ, ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ, ΚollektivA @ Σταυρός του Νότου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ [ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ]



Παρασκευή 27/10 ΠΑΥΛΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ @ Σταυρός του Νότου CLUB [ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ]



Παρασκευή 27/10 ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΤΟΝΙΑΣ & ΣΑΒΒΕΡΙΑ ΜΑΡΓΙΟΛΑ @ Σταυρός του Νότου PLUS



Σάββατο 28/10 15 50 @ Σταυρός του Νότου CLUB



Σάββατο 28/10 η ΡΕΝΑ ΜΟΡΦΗ παρουσιάζει τη «ΣΟΥΛΗ ΑΝΑΤΟΛΗ» @ Σταυρός του Νότου PLUS [ΕΝΑΡΞΗ]



Κυριακή 29/10 ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ - GUEST: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΚΚΑΣ @ Σταυρός του Νότου PLUS [ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ]



Δευτέρα 30/10 Antonis Vlachos & The HouseBand @ Σταυρός του Νότου CLUB



Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=212747.0