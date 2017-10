Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=212764.0

Hello guys!!!I am cos_dr!!!You know me?Of course you do!!!!!Who doesn't?Hahahahahahahahahahaha!!!Σε μια από τις σπάνιες ευκαιρίες πλέον που έχω να ασχολούμαι με τον μουσικό μου εξοπλισμό λόγω άλλων υποχρεώσεων, εχθές ξενύχτησα με το v-synth μου.έκανα με το στόμα κάτι ρυθμούς και ηχογράφησα έναν και τον πέρασα στο όργανο και άρχισα να τον πειράζω με τα effects του V-synth μου.Νομίζω έχει πλάκα και ενδιαφέρον οπότε παραθέτω ένα σχετικό βίντεοΚαι επίσης βιαστικά μέν αλλά για πλάκα έγραψα και ένα κομματάκι πάνω σε αυτό, δηλαδή χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα της χειραγώγησης του εκ του στόματός μου γεννηθέντος beatΔυστυχώς δεν έχω χρόνο να το τελειοποιήσω αλλά δεν έχει και νόημα, για τον χαβαλέ το έκανα να περάσει η ώρα και το βάζω και αυτό για να το ακούσετε χαχαχαχαχα Ακούστε το άμα θέλετε αχαχαχαχαχαχΆντε εις υγείαν!!!!