Μετά από τόοοσες ακροάσεις σε αυτή την εκτέλεση πήρα χαμπάρι τι θέλει να πει ο ποιητής.







To καλυτερο comment που εχω διαβασει για το for the love ειναι..."Steve wrote a song about humanity"Το κομματι ειναι απλα επικο.Οσες φορες κι αν το ακουσω ποτε δεν το βαριεμαι.