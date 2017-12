Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=213087.0

Αφού έχει ανέβει σε τουλάχιστον 3 σαητ ή είδηση ας το ποσταρωΟι των 90's μεταλλαδες, λογικά θα έχετε λιώσει Sanctuary και NevermoreΤι να πω . Γνωστά τα πάθη και τα προβλήματα . Εξαιρετικός καλλιτέχνης για τη μέταλ σκηνήNevermore to feel the painThe heart collector sangAnd I won't be feeling hollow for so longNevermore to feel the painThe words fall out like firejust believe when you can't believe anymore