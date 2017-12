Δεν είναι απαραίτητο νομίζω να κάνουμε συγκριτικό μεταξύ τους , υπό την έννοια ότι πρόκειται πάνω κάτω για δύο παρόμοιες συσκευές στα ίδια λεφτά, και περί ορέξεως κολοκυθόπιτα.



Θα το ξαναγράψω για μια ακόμα φορά , αν δεν έγινα ακόμα κατανοητός.



«Πρότεινα» τη zoom όχι γιατί είναι το καλλίτερο audio interface με 14 in/ 4 out της αγοράς, ούτε γιατί είναι το καλλίτερο mixer της αγοράς, ούτε βέβαια το καλλίτερο HD recorder.



To πρότεινα γιατί είναι ΟΛΑ αυτά μαζί (συν μερικά άλλα-μην τα ξανάλεω) σε ένα στην τιμή , των 600,00 €.



Αν λοιπόν κάποιος (εγώ ας πούμε) τα θέλει όλα αυτά, αλλά χωρίς να ανέβει άλλο σε μπάτζετ….προχωράει.



Αν όχι, τα παίρνει ένα-ένα ή και καθόλου κάποιο από αυτά. (Σου λέει ο άλλος , δεν θέλω τόσα in ή δεν θέλω mixer ή δεν θέλω hd recording).



Δεν το πρότεινα τέλος ούτε ως υποκατάστατο pc /laptop ασφαλώς.



Υ.Γ. Γενικά η τεχνολογία σήμερα σε όλα τα επίπεδα (όχι μόνο οι συσκευές αυτές) είναι πολύ ανώτερη από τις ανάγκες/ ικανότητες του χρήστη στον οποίο απευθύνεται,