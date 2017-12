Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=213094.0

Το 1981-82 αγόρασα μια ακουστική κιθάρα Daion dreadnought. Ηταν το μοντέλο Mugen II.Την πήρα τοτε γιατί είχε καλή τιμή, μασίφ καπάκι απο κέδρο και γενικότερα απο υλικά και playability, έσκιζε και ήταν πολύ προσεγμένη κατασκευή. Την έχω ακόμη και κάθεται σε μια πολυθρόνα (free to air) ενώ την πιάνω μια φορά τον χρόνο ίσως και λιγότερο, μιας και δεν εμβάθυνα στην τεχνοτροπία παιξίματος της ακουστικής.Την έπιασα προχτές και παρα τις... vintage χορδές της, η κιθάρα βγάζει ήχο δυνατό και ισορροπημένο, ιδανικό για ηχογράφηση. 35-37 χρόνων κιθάρα θα μου πεις, ήρθαν κι έκατσαν τα ξύλα της και αναπνέει όμορφα.Αναζητώντας να μάθω περισσότερα για την άγνωστη αυτή μάρκα που προέκυψε την εποχή που βλέπαμε Martin και αμερικάνικες κιθάρες με τηλεσκόπιο, βρήκα πολύ λίγες πληροφορίες που τις μεταφέρω για όσους έχουν στην κατοχή τους μια Daion ακουστική ή ηλεκτρική. Ηλεκτρικές νομίζω κυκλοφόρησαν περισσότερες στην Ελλάδα. Αν θυμάμαι καλά τις έφερε ο τότε αντιπρόσωπος της Peavey, Omikron.Μετά τον πόλεμο, δύο αδέρφια με το όνομα Yasuyuki και Hirotsugu Teradaira δούλεψαν στον κατασκευαστή κιθάρας Tatsuno Mokko. Μέρος της Tatsuno διασπάστηκε για να γίνει Hayashi Gakki, το οποίο αγοράστηκε το 1954 από την Zenon, που την δεκαετία του '60 πωλούσε κυρίως στην Ιαπωνία. Ο Yasuyuki έμεινε με την Hayashi / Zenon μέχρι το 1962, οπότε έφυγε για να ξεκινήσει τη δική του εταιρία με τίτλο Daion (Ιαπωνικά για το "Big Sound"). Το εάν ή όχι το σήμα αυτό χρησιμοποιήθηκε ποτέ στις κιθάρες στην Ιαπωνία είναι άγνωστο, αλλά πολύ πιθανό. Ο αδελφός του Hirotsugu εγκατέλειψε την εταιρεία πέντε χρόνια αργότερα και ξεκίνησε την Yamaki ("Happy trees on the mountain").Η Daion έκανε την εμφάνιση της το 1978 εκτός Ιαπωνίας, μέρος μιας συνεργασίας μεταξύ της MusiConics International, Inc. (MCI) του Waco, Τέξας, γνωστοί ως κατασκευαστές του Guitorgan και του Hirotsugu Teradaira, που είχε την ιδιαιτερότητα να φτιάχνει κιθάρες με καπάκι απο κέδρο, ενω στις ηλεκτρικές χρησιμοποιούσε κυρίως ορειχάλκινα (brass) nut και γέφυρες για αυξημένο sustain.Κατασκευάστηκαν στην Ιαπωνία από την Yamaki και διανεμήθηκαν μεταξύ 1978-84.Για την χρονολόγηση τους, όπως και στις περισσότερες ιαπωνικές κιθάρες της εποχής, το πρώτο ψηφίο ή δύο κωδικοποιεί την ημερομηνία κατασκευής. Π.χ. το # 82213, κατασκευάστηκε το 1982 και πιθανότατα το 213 είναι ο αύξων αριθμός της χρονιάς. Παραδόξως στην δική μου δεν έβγαλα άκρη αλλά είμαι και πρεσβύωπας εγώ...Η Daion προβλήθηκε αρκετά στον ειδικό τύπο, αλλά όπως και πολλές καινοτόμες ιαπωνικές κιθάρες της περιόδου, αντιμετώπισε μια αγορά που πήγαινε στο heavy metal και την φάση "superstrat". Οι τελευταίες διαφημίσεις Daion εμφανίστηκαν τον Σεπτέμβριο του 1983.Οι κιθάρες Daion ήταν όργανα άνω του μετρίου ποιότητας και προσφέρονταν σε λογικές τιμές.Αν έχετε κάποια κι εσείς, ανεβάστε να δούμε καμια φωτογραφία και πέστε μας την ιστορία της.