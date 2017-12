Βέβαια τη μουσική την κρίνω από το αν μου δημιουργεί συναισθήματα.....



Σ'ευχαριστώ ρε Bill, αν και λυπάμαι που σε τρόμαξα...Η ουσία του πράγματος βρίσκεται ακριβώς εδώ...για μένα είναι τελικά το μόνο που έχει σημασία. Και οι αποφάσεις στις οποίες αναφέρθηκα πιο πάνω είχαν να κάνουν με αυτό-δηλαδή κατά πόσο μια επιλογή βοηθάει στο να στηθεί το συναισθηματικό σύμπαν του κομματιού ή πρόκειται απλά για βίτσιο της τεχνικής.Δεν ξέρω αν διάβασες-ή κάποιος άλλος-την περιγραφή του κομματιού κάτω από το κλιπ. Έπρεπε να την γράψω, ήταν μέρος της αίτησης συμμετοχής, και θα την παραθέσω και εδώ, απλά και μόνο γιατί σχετίζεται άμεσα με αυτό που περιγράφεις πως το άκουσμα σου προκάλεσε:In The Rain With Matching Haircuts, like all music I write or play, tells a version of the same tale-that of my inner self. In this piece, the original 7 notes reveal some of their motivic potential, forming a network of interacting melodic structures which briefly hint to one kind of emotion, before juxtaposing the opposite. Light and dark, joy and sorrow, courage and fear. The initial notes almost return at the very end, blended with what has been gained in the process:a deeper understanding and sense of humor as the last piano chords echo....ma-ching hair-cuts...ma-ching..hair-cuts....