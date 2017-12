Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=213137.0

Η MESA/Boogie® παρουσίασε τον νέο Triple Crown™ TC-100™ σε έκδοση κεφαλής (head) αλλά και σε rack. Με 3 κανάλια Clean, LO Gain και HI Gain στα οποία με το Multi-Soak™ Attenuator έχεις 5 επιλογές και μπορείς να κατέβεις από τα 100W στα 50, στα 20, στα 7 και στα 3. Από λάμπες μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα στις EL34, 6L6, ή 6V6.Channel 1 (Clean) Features: Normal or Drive Modes - Independent Gain, Treble, Mid, Bass, Presence, Reverb (rear panel), Master & Multi-Soak Power ControlsChannel 2 (LO Gain) Features: Normal or Tight Modes - Independent Gain, Treble, Mid, Bass, Presence, Reverb (rear panel), Master & Multi-Soak Power ControlsChannel 3 (HI Gain) Features: Normal or Tight Modes - Independent Gain, Treble, Mid, Bass, Presence, Reverb (rear panel), Master & Multi-Soak Power Controls