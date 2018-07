Ενισχυτές VOX mv50

Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=213170.0

Κατά την συνήθη περιήγησή μου στο διαδίκτυο υπέπεσε στην αντίληψή μου αυτό το πραγματάκι. Απ' ότι είδα λοιπόν η Vox to βγάζει σε 3 εκδόσεις , clean, AC και rockSite της εταιρίας: MV50 Inspired by classic American amplifiers, The MV50 Clean provides natural clean tones and plenty of headroom.An evolution in iconic tone, MV50 AC serves up the classic chime and distinctive crunch of a VOX AC30.MV50 Rock delivers more aggressive tones reminiscent of high gain British amplifiers.Και κάποια video με reviewsΤιμές Thomann: