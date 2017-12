Τα συμπεράσματα μου και τι εγω αποκόμισα απο αυτά τα videos



To να βλεπεις και να μαθαινεις την ιστορια πισω απο τους ηρωες η τα ειδωλα σου...για μενα εκτος απο ιστορικη αξια , εχει και εκπαιδευτικη. Μετα απο περιπου 10 12 ωρες βλεποντας τα περισσοτερα απο αυτα τα βιντεο..αυτα ειναι τα συμπερασματα μου.



1. Ολοι η σχεδον ολοι, ξεκινησαν απο πολυ νεαρη ηλικια {3 -6 ετων} να ασχολουνται με το οργανο και για καποια χρονια μαθητευσαν με καποιο δασκαλο που τους εδειξε εστω τα βασικα. Πολλοι απο αυτους το σπουδασαν κιολας και καταφεραν να το φτασουν σε ανωτερο επιπεδο.



2.Ολοι η σχεδον ολοι ειχαν καποιον στην οικογενεια τους που επαιζε καποιο μουσικο οργανο .



3.. Ολοι ειχαν ενθαρρυνση αλλα και υποστηριξη να μαθουν αυτο το οργανο ακομα και απο τοσο μικρη ηλικια.



4. Ολοι η σχεδον ολοι ειχαν σαν ειδωλο τον Buddy Rich αλλα και αλλους Big Band drummers οπως ο Gene Krupa, o Papa Jo Jones κ.α ..και καποια στιγμη στην καριερα τους επαιξαν η προσπαθησαν να παιξουν με Big Band.



5.Ολοι η σχεδον ολοι ξεκινησαν να παιζουν Live απο πολυ μικρη ηλικια.



6.. Ολοι η σχεδον ολοι, ενω προτεινουν να μαθουμε οι νεοτεροι την ιστορια πισω απο τα drums και τους drummers- επιμενουν να βρει ο καθενας μας την "δική" του φωνη. Ολοι ειχαν επιρροές αλλα καποια στιγμη απλα..προσπαθησαν να βρουν τον εαυτο τους αδιαφορωντας για το τι πιστευει η ντραμιστικη κοινοτητα για αυτους. Για μενα ενα πολυ σημαντικο μαθημα.



7. Κανενας απο αυτους δεν εγινε μουσικος για να βγαλει φραγκα ή να αποκτησει "ονομα" εξου και η ταπεινοτητα που ολοι τους αποπνεουν. Αυτο καταλαβα εγω. Ολοι ηθελαν να αφησουν απλα το "στιγμα " τους στη μουσικη της εποxης τους και να παιξουν με καλυτερους μουσικους απο αυτους.



8. Ολοι σχεδον υποστηριζουν..οτι αν ολη μερα η σκεψη δεν ειναι πως θα γινεις καλυτερος..απλα μην γινεις επαγγελματιας μουσικος . Δεν ειναι δουλεια ειπε ο Dave που θα εχεις το ΣΚ off.. ..ειναι τροπος ζωης χωρις σαββατοκυριακα.



9. Ολοι τους σχεδον μετακομισαν στην κοντινοτερη μεγαλη πολη where the magic was happening. Λογικο. Δεν εχει κανενα νοημα να εισαι ενας εξαιρετικος παιχτης και να ζεις σε ενα κατσικοχωρι που δεν θα σε ακουσει ποτε κανεις.



10. Ολοι τους ηταν σε μια μονιμη γυρα...παιζοντας με οποιον μπορουσαν αρκει να πανε παρακατω.



11. Αν και σχεδον ολοι προσπαθουν να πλασσαρουν μια αισθηση οτι "δεν ημουν και τοσο σιγουρος για τον ευατο μου και τις ικανοτητες μου" ..δεν νομιζω οτι καποιος με αυτο το mentality θα επαιρνε τηλ τον Manager του Ζαππα για οντισιον...

Νομιζω οτι ολοι πριν μπουν σε αυτο το λεωφορειο που θα τους πηγαινε στο LA η στην Νεα Υορκη...ηξεραν πολυ καλα τι μπορουν και τι δεν μπορουν να κανουν. Αρα η εμπιστοσυνη στον εαυτο μας ειναι πολυ μεγαλο κεφαλαιο.



12. Ολοι η σχεδον ολοι μανατζαρουν τον εαυτο τους η τουλαχιστον προσπαθουν να ισορροπησουν το καλλιτεχνικο και το bussiness κομματι της δουλειας.



13. Ολοι η σχεδον τους ειχαν εξαιρετικα reading skills που θεωρουν οτι τους βοηθησαν να παρουν δουλειες και επισης σχεδον ολοι τους παιζουν και ενα μελωδικο οργανο εκτος απο τα drums.

14. Oι περισσοτεροι λογω αναγκης εχουν καποια σχεση με τον ηχο και την ηχογραφηση του σαν παραγωγοι εκτος απο το παιξιμο.

Ενα πολυ σημαντικο κεφαλαιο για μενα...να γνωριζεις ολα αυτα τα μηχανηματα τι κανουν..αλλα και να μπορεις να ξερεις τι "θες" απο τον ηχοληπτη σου.

τελος...

15.ολοι η σχεδον ολοι...πηραν ρισκα - εκτεθηκαν σε καλλιτεχνικες αλλα και αλλες δυσκολιες και στο τελος βγηκαν κερδισμενοι για αυτο και εμεις σημερα βλεπουμε τις συνεντευξεις τους.