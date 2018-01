Οι Kraftwerk στην Αθήνα, 3 Μαρτίου 2018

Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=213230.0

Οι Kraftwerk, ένα από τα σημαντικότερα και επιδραστικότερα σύνολα στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής, έρχονται στην Αθήνα! Σάββατο 3 Μαρτίου 2018, Κλειστό Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), Μωραϊτίνη 2.Οι Γερμανοί πρωτοπόροι της ηλεκτρονικής σκηνής θα εμφανιστούν στο Κλειστό Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), το Σάββατο 3 Μαρτίου, στο πλαίσιο της 3-D Concerts περιοδείας τους, η οποία έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο, συνδυάζοντας μουσική και εικόνα σε ένα οπτικοακουστικό show που χαρακτηρίστηκε ως "απόλυτο έργο τέχνης."Μία μεγάλη συναυλία που θα αποτελέσει μοναδική εμπειρία για όσους παρευρεθούν, αφού με τη βοήθεια της 3-D τεχνολογίας (με τη χρήση projections, φωτισμού, ειδικών στολών που θα φορούν τα μέλη του συγκροτήματος), το κοινό θα βρεθεί κυριολεκτικά δίπλα στους καλλιτέχνες, απολαμβάνοντας τη μουσική τους σε ένα πολυδιάστατο περιβάλλον. Ένα σπάνιο θέαμα από μία μπάντα που από το ξεκίνημα της πορείας της κοιτούσε στο μέλλον - και, πολλές φορές, το δημιουργούσε.Το show θα διαρκέσει δύο ώρες και θα ξεκινήσει στις 22:30. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 19:30. Δεν θα υπάρχει opening act. Στην είσοδο, οι κάτοχοι των εισιτηρίων θα παραλαμβάνουν τα ειδικά(με το λογότυπο του συγκροτήματος και το artwork της περιοδείας).Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκίνησε την 1 Δεκεμβρίου. Οι τιμές τους είναι οι εξής:35 ευρώ (όρθιοι) / 42 ευρώ (καθήμενοι) στην πρώτη φάση της προπώλησης (για συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων)37 ευρώ (όρθιοι) / 47 ευρώ (καθήμενοι) στην κύρια φάση της προπώλησης40 ευρώ (όρθιοι) / 52 ευρώ (καθήμενοι) στο ταμείοΣάββατο 3 Μαρτίου 2018, Κλειστό Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), Μωραϊτίνη 2.Η πρόσβαση είναι εύκολη, τόσο με τα Μέσα Μεταφοράς όσο και με αυτοκίνητο, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλο parking 1000 θέσεων.Μετρό: Σταθμός “Συγγρού – Φιξ” και μετά λεωφορείο / γραμμές Β2 και 550 (Στάση “Φόρος”)ΗΣΑΠ: Σταθμός Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μετά είτε λεωφορείο / γραμμές 217, Α1, Β1 (Στάση “Φόρος”) είτε τραμ / γραμμές “Αριστοτέλης 4” ή “Θουκυδίδης 3” (Στάση “Δέλτα Φαλήρου”)Τραμ: Γραμμή 3 (από ΣΕΦ ή Βούλα – Γλυφάδα) και Γραμμή 4 (από ΣΕΦ ή Σύνταγμα) / Στάση “Δέλτα Φαλήρου” Γραμμή 3 (από Σ.Ε.Φ. ή από Βούλα – Γλυφάδα), & Γραμμή 4 (από Σ.Ε.Φ. ή από Σύνταγμα) / Στάση “Δέλτα Φαλήρου”Λεωφορείο: Γραμμές A1, B1, B2, 217, 550 (Στάση “Φόρος”)Το multi-media project των Kraftwerk ξεκίνησε το 1970, από τον Ralf Hütter και τον Florian Schneider. Έστησαν το δικό τους Kling Klang Studio, στο Düsseldorf της Γερμανίας, όπου συνέλαβαν και ηχογράφησαν όλα τα albums των Kraftwerk.Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '70, είχαν κατορθώσει να κερδίσουν τη διεθνή αναγνώριση χάρη στα επαναστατικά ηλεκτρονικά ηχοτοπία τους και τον πειραματισμό με τη ρομποτική και άλλες τεχνολογικές καινοτομίες. Το όραμά τους για τη μουσική του μέλλοντος, έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία του soundtrack της ψηφιακής εποχής του 21ου αιώνα.Οι συνθέσεις τους - με τη χρήση καινοτόμων τεχνικών, συνθετικών φωνών και ηλεκτρονικών ρυθμών - έχουν μία διαχρονική διεθνή επιρροή σε μια ολόκληρη σειρά μουσικών ειδών: από το electro έως το hip-hop και από την techno μέχρι τη synth-pop.Με albums όπως τα "Autobahn" (1974), "Radio Activity" (1975), "Trans-Europe Express" (1977), "The Man-Machine" (1978), "Computer World" (1981), τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς για την εξέλιξη της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής (και όχι μόνο), οι Kraftwerk ενέπνευσαν χιλιάδες μεταγενέστερους καλλιτέχνες, βάζοντας τις βάσεις για τη δημιουργία ολόκληρων μουσικών ρευμάτων.Στις ζωντανές τους εμφανίσεις, οι Ralf Hütter, Henning Schmitz, Fritz Hilpert και Falk Grieffenhagen απεικονίζουν την πίστη τους στο ότι τόσο ο άνθρωπος όσο και η μηχανή μπορούν να έχουν μία αντίστοιχη συνεισφορά στη δημιουργία της μουσικής και της τέχνης.Ξεκινώντας με την αναδρομική παρουσίαση του Καταλόγου τους στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, το 2012, οι Kraftwerk έχουν πραγματοποιήσει μία δυναμική επιστροφή με κινητήρια δύναμη την προέλευσή τους από την καλλιτεχνική σκηνή του Düsseldorf των late 60's.Τη σειρά συναυλιών 3-D στη Νέα Υόρκη ακολούθησαν και άλλες εμφανίσεις στο Tate Modern Turbine Hall (Λονδίνο), το Akasaka Blitz (Τόκιο), το Opera House (Σίδνεϊ), το Concert Hall του Walt Disney (Λος Άντζελες), το Fondation Louis Vuitton (Παρίσι), τη Neue National Galerie (Βερολίνο) και το Μουσείο Guggenheim (Μπιλμπάο).Το 2014, τιμήθηκαν με το βραβείο Grammy Lifetime Achievement Award για τη συνολική προσφορά τους στη μουσική, ενώ τον Ιανουάριο του 2018 θα είναι και πάλι υποψήφιοι, αυτή τη φορά στην κατηγορία του καλύτερου dance /electronic album για το "3-D The Catalogue"