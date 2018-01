guitar rig help

Στην ταμπέλα routing του guitar rig στο audio and midi settings είναι επιλεγμένη η σωστή είσοδος της κάρτας, δηλαδή αυτή που έχεις συνδεδεμένη την κιθάρα?



μετά κοίτα αφού βγεις από το μενού πάνω πάνω που έχει τα in και τα out αν το in είναι ενεργό και ανέβασε το gain και δοκίμασε



επίσης το routing κοίταξε και το output



Mήπως στο tuner είναι πατημένο το mute?



To preset volume?

Τα dry και wet virtual ποτενσιόμετρα?



Είναι εντάξει? Εκεί που πρέπει?

Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο