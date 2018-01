Jeff Porcaro {BIOΓΡΑΦΙΑ}

Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=213289.0

Θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το άρθρο σε έναν από τους σημαντικότερους κατ’ εμέ drummer στο ποπ- ροκ ιδίωμα της μουσικής .Έναν drummer που θεωρώ ότι - όχι μόνο με επηρέασε με το παίξιμο του όσο κανείς άλλος, αλλά με προβλημάτισε και με δίδαξε πάρα πολλά για την γενικότερη προσέγγιση που πρέπει να κάνει ένας drummer γύρω απο την μουσική...Βλέποντας τον τελευταίο καιρό όλα αυτά τα Artist sessions του D. Famularo, πραγματικά και εγώ δεν ξέρω πόσες φορές αναφέρθηκε το όνομα του απο τους συναδέρφους του .‘Oλοι είχαν τα καλύτερα να πούν για τον drummer αλλά και τον άνθρωπο Jeff που στις συνεντεύξεις τους αμέσως διακρίνεις , ότι τους λείπει..Ήμουν 17- 18 χρονών όταν πέθανε , και θυμάμαι ότι στο άκουσμα της αναγγελίας του θανάτου του από τις ειδήσεις του τότε ΜΤV….ένιωσα ότι έχασα έναν δικό μου άνθρωπο. Θυμάμαι ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια πριν πεθάνει, αγόραζα δίσκους μόνο και μόνο επειδή έπαιζε αυτός τύμπανα.Ο θάνατος του Jeff Porcaro, διαπιστώνω ότι δεν ήταν μια μεγάλη απώλεια μόνο για μένα , αλλά και για τη παγκόσμια ντραμιστική κοινότητα…που με τον χαμό του, έχασε τον άνθρωπο που όλοι στην Αμερική αποκαλούσανΟ Simon Philips όταν ανέλαβε την θέση του στους Toto , θυμάμαι σε μια συνέντευξη του στο ΜODERN DRUMMER του 1993 να λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να παίξει κάποιος τα shuffle που είχε παίξει ο Jeff στους Τοto …σαν τον Jeff, και ότι εξηγήθηκε από την αρχή με την μπάντα, ότι τα κομμάτια θα έπρεπε να προσαρμοστούν στα δικά του δεδομένα.Ο ίδιος έλεγε ότι αισθανόταν οτι είχε μπροστά του μια τεράστια πρόκληση αλλά και τιμή…να γεμίσει επάξια το σκαμνί του Porcaro.Το αν το άκουσμα των Τoto βελτιώθηκε ή όχι με τον Simon στα drums είναι υποκειμενικό για τον καθένα μας - αλλά όλοι νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι ..άλλαξε .Θυμάμαι επίσης τον D.Weckl , να ξεκινάει τα τότε σεμινάρια του ..με ένα shuffle αφιερωμένο στην μνήμη του Jeff.O Porcaro όσο ζούσε …πολλές φορές εχω διαβάσει, ότι δύσκολα έπαιρνες session {σε αυτό το ιδίωμα} στην Δυτική ακτή της Αμερικής.Hχογράφησε κυριολεκτικά με όλο το κόσμο.Εκτός από τους Τοtο που ήταν στα ιδρυτικά μέλη και τους θεωρούσε οικογένεια.. δούλεψε με τους:για να αναφέρω μερικούς.Tρομερή εντύπωση μου έκανε πριν μερικά χρόνια, όταν έμαθα οτι το Mother των Pink Floyd, δεν παίζει ο Μason στα drums – αλλά ο Groove master Jeff Porcaro.Φίλες και φίλοι…η βιογραφία του Jeff Porcaro.Ο Jeff Porcaro γεννήθηκε την 1η Απριλίου του 1954 στο Hartford του Connecticut.Ήταν ο μεγαλύτερος από τρεις γιούς και πατέρας του ήταν ο πολύ γνωστός drummer{http://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Porcaro} .Ο Joe Porcaro, ήταν ένας πολύ φημισμένος καθηγητής και ένας μεγάλος Big band drummer της εποχής του.Τα νεότερα αδέρφια του Jeff, ο Mike Porcaro - Wikipedia και ο Steve Porcaro - Wikipedia ήταν επίσης μουσικοί .Το 1968, η οικογένεια Porcaro μετακόμισε στο Los Angeles, όπου ο Joe Porcaro ξεκίνησε να παίζει σε TV SHOWS και να διδάσκει.Ο Jeff έδειξε από πολύ νωρίς το πάθος του για τα drums και ξεκίνησε να παίζει και να μελετάει σοβαρά από την ηλικία των επτά ετών .Ο πρώτος του δάσκαλος ήταν φυσικά ο πατέρας του, αλλά μαθήτευσε επίσης δίπλα στον http://www.drumchannel.com/articles/robert_zimmitti_bio και τονΞεκίνησε να παίζει με μπάντες στην ηλικία των δεκατριών ετών.Υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους studio drummer στην pop/rock μουσική σκηνή κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1970 – 1980 αλλά και τις αρχές του 90, με sessions όχι μόνο στην Αμερική , αλλά και σε Ευρώπη και Ασία. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς σε πόσους δίσκους έχει παίξει .Η λίστα με την δισκογραφία του..συνεχίζει ακόμα και σήμερα να εμπλουτίζεται.H επαγγελματική του σταδιοδρομία σαν μουσικός ξεκίνησε από πολύ νωρίς.Φοίτησε στο Grant High School στο Van Nuys CA, αλλά τα παράτησε λίγο πριν αποφοιτήσει για να ξεκινήσει να δουλεύει σαν drummer σε μια τηλεοπτική σειρά που λεγότανΣτα τέλη του 1973, δέχτηκε μια πρόταση να παίξει στην επερχόμενη 4μηνη περιοδεία ενός πολύ σημαντικού Rock group της εποχής, τουςΓια την δεκαετία του ‘70, το να παίζεις για τους «απαιτητικούς» Steely Dan, ήταν ένα πολύ σοβαρό gig, που έδωσε μεγάλη αξία στη μετοχή του τότε νεαρού ακόμα Jeff Porcaro.Ο Porcaro εκτός από τις περιοδείες, συνεργάστηκε μαζί τους, στα albums τους Pretzel Logic (1974), Katy Lied (1975), και Gaucho (1980).‘Επειτα δούλεψε μια αρκετά μεγάλη περίοδο με τους Seals & Crofts, Seals and Crofts - Wikipedia , και σιγά – σιγά έχτισε το όνομα του σαν full-time session drummer στην ευρύτερη περιοχή του Los Angeles, δουλεύοντας σε εκατοντάδες παραγωγές και χιλιάδες sessions.Για τις επόμενες 2 δεκαετίες έπαιξε στους δίσκους πολύ φημισμένων καλλιτεχνών . Από την Barbra Streisand, τους Pink Floyd , τους Dire Straits , τον Warren Zevon και τον Bruce Sprinsteen, όλοι ήθελαν στον δίσκο τους να υπάρχει το χρυσό groove αλλά και η εξαιρετικά λιτή {για την εποχή} αισθητική του Jeff Porcaro.Ο J. Porcaro έπαιξε επίσης με τον http://en.wikipedia.org/wiki/Boz_Scaggs στον Silk Degrees (1976) και συνεργάστηκε με τονστο Thriller (1982) .Ήταν από τα ιδρυτικά μέλη των Τοtο και ηχογράφησε μαζί τους hits όπως το “Hold the Line“ ( Toto, 1978) και το “Rosanna” (Toto IV, 1982).Το παίξιμο του ήταν πεντακακάθαρο με τρομερή ακρίβεια και ατάκα, καταπληκτικό groove και απαράμιλλα λιτό με ποιότητα.Ο ίδιος έπαιζε πάντα για την μουσική χωρίς να προσπαθεί να κάνει επίδειξη των ικανοτήτων του, και απεχθανόταν ιδιαίτερα τα σόλο.Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ο ήχος του mainstream pop/rock drumming στην δεκαετία του 1980 ήταν σε μεγάλο ποσοστό, ο ήχος του Jeff Porcaro.‘Επαιζε με Pearl τύμπανα και Paiste πιατίνια.Το 1977, ο Porcaro μαζί με τον τραγουδιστή Bobby Kimball,http://en.wikipedia.org/wiki/Bobby_kimball τον κιθαρίστα Steve Lukather Steve Lukather - Wikipedia , τους κιμπορντίστες David Paich David Paich - Wikipedia και Steve Porcaro, και τον μπασίστα David Hungate David Hungate - Wikipedia , δημιούργησαν το γκρουπ Toto.Η πρώτη και ομώνυμη δισκογραφική δουλειά των Toto εκδόθηκε το φθινόπωρο του 1978. Το άλμπουμ περιείχε το χρυσό “Hold the Line,” που έγινε διπλά πλατινένιο και εξακολουθεί να έχει airplay στα ραδιόφωνα όλου του κόσμου σαν Old time classic ακόμα και σήμερα.Το Hydra (1979) έγινε μόλις χρυσό και το Turn Back(1981) δεν τα κατάφερε και τόσο καλά..Ωστόσο το «Toto IV» (1982), προωθούμενο από τα χρυσά Τοπ 5 Hit “Rosanna” , και “Africa” (ένας από τους συνθέτες στο Africa ήταν πάλι ο Porcaro ) και το Top Ten hit “I Won‘t Hold You Back,” ο δίσκος έγινε τριπλά πλατινένιος και κέρδισε το 1982 Grammy για Album of the Year. Αυτός ο δίσκος ήταν ωστόσο η κορύφωση τους όσον αφορά τις πωλήσεις.Tα επόμενα 2 albums τους , το Isolation (1984) και το Fahrenheit (1986) (που περιείχε το νούμερο 1 Hit I‘ll Be Over You“), έγιναν και τα δύο χρυσά , αλλά το άλμπουμ “The Seventh One”{1988} ήταν το τελευταίο άλμπουμ τους που κατάφερε να φτάσει στα Αμερικανικά charts.Η φήμη των Τοtο όμως είχε περάσει τον Ατλαντικό και ήταν πλέον διάσημοι στην Ευρώπη και την Ασία , όπου τις δεκαετίες 80 και 90 περιόδευαν τακτικά .Στις αρχές του ’90s, ο Porcaro συνέχισε να είναι ένας session drummer με πολύ μεγάλη ζήτηση. Αφού έπαιξε στον δίσκο «Human Touch» του Bruce Springsteen, φήμες λένε ότι ο Springsteen του πρόσφερε 1 εκατομμύριο δολάρια για να τον ακολουθήσει στην περιοδεία που θα έκανε για τις ανάγκες του δίσκου το 1992.Ο Porcaro αρνήθηκε λέγοντας του ότι ναι μεν ηχογραφεί με όλο το κόσμο, .. αλλά περιοδεύει μόνο με τους Τοtο. Είχε μόλις τελειώσει με τους Τοtο τις ηχογραφήσεις του Kingdom of Desire, και σχεδίαζαν να ξεκινήσουν περιοδεία για την προώθηση του..όταν πέθανε ξαφνικά στην ηλικία των 38 ετών.Ο θάνατος του J. Porcaro τον Αύγουστο του 1992 από καρδιακή προσβολή έχει γίνει αντικείμενο πολλών συζητήσεων.Κάποιες πηγές λένε ότι ο θάνατος του προήλθε από αλλεργική αντίδραση σε εντομοκτόνα που ψέκασε στο κήπο του, ενώ υπάρχει και μια θεωρία ότι η καρδιά του είχε αποκτήσει χρόνιο πρόβλημα από χρήση κοκαίνης.Οι αρχικές έρευνες έδειξαν ότι η αιτία του θανάτου του ήταν καρδιακή ανακοπή που προκλήθηκε από αλλεργικό σοκ.Παράλληλα βρέθηκαν στο αίμα του και ίχνη κοκαίνης που προκάλεσαν τις φήμες ότι ο Jeff πέθανε από χρόνια χρήση ναρκωτικών . {ίχνη κοκαίνης μπορούν να βρεθούν στο αίμα πολλά χρόνια μετά την διακοπή της} .Όσοι τον γνώριζαν όμως, δήλωσαν ότι ο Jeff δεν ήταν ποτέ χρόνιος χρήστης και είχε πολλά χρόνια που είχε διακόψει εντελώς τις ουσίες.Η νεκροψία έδειξε επίσης ότι ο ίδιος έπασχε από ένα σοβαρό καρδιακό νόσημα , που όμως ποτέ δεν είχε διαγνωστεί.Μετά το θάνατο του ιδρύθηκε στη μνήμη του ένα λογαριασμός που χρηματοδοτούσε υποτροφίες του τμήματος τέχνης και μουσικής στο παλιό του σχολείο ,το γυμνάσιο Grant High. Ακόμα παρείχε 4 υποτροφίες κάθε χρόνο σε τελειόφοιτους του ίδιου σχολείου.Οι Τοtο συνεχίζουν να περιοδεύουν μέχρι και σήμερα και εξακολουθούν να θυμούνται και να τιμούν στις συναυλίες τους, το χαμένο τους μέλος.Λίγο μετά το θάνατο του, έγινε στο αμφιθέατρο του Los Angeles μια συναυλία στην μνήμη του, με πολλούς εξέχοντες καλλιτέχνες όπως ο Don Henley , οι Van Halen, ο Boz Scaggs, o Michael Mc donald και φυσικά οι Τοtο, για να μαζευτούν χρήματα σε ένα λογαριασμό που θα τροφοδοτούσε τα έξοδα σπουδών για του γιούς του Jeff.Ένα Tribute to Jeff Porcaro cd Various Artists - Tribute to Jeff Porcaro - Amazon.com Music , κυκλοφόρησε επίσης το 1996 , επιμέλεια του κιμπορντίστα David Garfield, All About Jazz με την συμμετοχή περισσοτέρων από 75 καταξιωμένων τραγουδιστών και μουσικών που έπαιξαν στην μνήμη του.Η κηδεία του έγινε στις 10 Αυγούστου 1992 στο Κοιμητήριο Hall of Liberty στο Forest Lawn memorial Park στο Hollywood Hills και την παρακολούθησαν περισσότερα από 1500 άτομαΗ καταγεγραμμένη μέχρι σήμερα δισκογραφία του Jeff.Drums: Pearl MLX (maple)1. Alternates between: 3 1/2″ x 14″ Pearl Free-Floating brass piccolo, Pearl 5 1/2″ x 14″ steel, 5″ x 14″ Solid/Select maple, Ludwig Black Beauty (plus many more) 2. Brady 10″ soprano snare drum 3. 18″ x 22″ bass drum 4. 8″ x 10″ mounted tom 5. 8″ x 12″ mounted tom 6. 9″ x 13″ mounted tom 7. 12″ x 14″ suspended floor tom 8. 14″ x 16″ suspended floor tomCymbals–Paiste Signature Series:A. 14″ hi-hats B. 10″ cup chime C. 6″ cup chime D. 18″ crash E. 16″ crash F. 20″ ride G. 17″ crash H. 20″ Wuhan China-type Jeff Porcaro also uses PureCussion RIMS, Drum Workshop DW-5000 pedals, Calato/Regal Tip “Jeff Porcaro” Performer Series drum sticks, Remo coated Ambassadors on batter sides, clear Diplomats on bottoms, and a PowerStroke 3