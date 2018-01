Είμαι σιγουρότατος ΘΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΟΥΝ.Οι νέοι οργανοπαίκτες θα τις προτιμήσουν, διότι τέτοιες παίζουν τα indie - trendy - post alternative - new wave of something rock είδωλα τους.Εμείς οι μεσήλικες wanna be Clapton Page Gilmour Blackmore Hammet ας λοιδορούμε όσο μακριά είναι η πρεσβυοπία μας .Η αγορά θέλει ταρακούνημα. Βλέπε Gibson . Θα έβγαζε ποτέ τις Tribute (ζεστά ψωμάκια) εάν δεν είχε βγάλει νωρίτερα τις Raw Power ;