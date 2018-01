Η διαφορά ανάμεσα στο fill και το Break.

Πολλές φορές έχω συναντήσει σε παρτιτούρες την λέξη fill σε συγκεκριμένα σημεία που ο συνθέτης ζητάει να γεμίσουμε με κάτι..αλλά και πολλές φορές έχω ακούσει να λένε τα υπόλοιπα μέλη μιας μπάντας « εδώ θέλει Break» προς τους drummer.



Yπάρχει όμως μια βασική διαφορά που πολλοί drummers αλλά κ μουσικοί απο όλα τα όργανα αγνοούν όταν αναφέρονται στην λέξη break ή την λέξη fill για όλα τα γυρίσματα ή τα «σπασίματα» του ρυθμού που ενδεχομένως κάνει ένας drummer.



Αφού και οι 2 λέξεις σημαίνουν πάνω - κάτω το ίδιο..ποιά απο τις δύο λέξεις είναι η σωστή λοιπόν...?

Η απάντηση είναι ότι και οι 2 λέξεις είναι σωστές {κ πρέπει να χρησιμοποιούνται}, απλά δεν έχουν το ίδιο νόημα.



Σε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσω να εξηγήσω την διαφορά ανάμεσα στις δύο.

Καταρχήν να εξηγήσω γιατί εφευρέθηκαν αυτοί οι 2 ορισμοί..και γιατί είναι καλό να γνωρίζουμε όλοι μας την διαφορά.



Η έννοια του break θεωρώ οτι εφευρέθηκε εξ ανάγκης , σαν σύνθημα, για να «ξυπνήσει» τους υπόλοιπους μουσικούς στις εναλλαγές ανάμεσα στα μέρη ενός κομματιού. Απο το Ιntro στο couplet, απο το couplet στο refren κλπ.



Εμείς, σαν drummer μπορεί να βλέπουμε 16 μέτρα απο το Intro στο Couplet..αλλά ένας κιθαρίστας μπορεί να βλέπει μια σειρά απο 4 ακόρντα Χ 4 επαναλήψεις. Είναι πολύ εύκολο να ξεχαστεί και να νομίζει οτι ο 4ος κύκλος είναι ο 3ος..κλπ...



Το ίδιο εύκολο είναι επίσης να ξεχαστεί ένας τραγουδιστής που ενδεχομένως να μην βλέπει τίποτα - απλά να ακούει μια σειρά απο ακόρντα και να είναι on cue περιμένοντας για να μπεί.



Ένα δυνατό γύρισμα στα τύμπανα σημαίνει λοιπόν ότι το intro πχ τελείωσε – ξεκινήστε τα ακόρντα του κουπλέ.

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που το 99,9% των break καταλήγουν στο 1 του νέου θέματος.

Το break μαζί με το Crash στο 1, υποδηλώνουν που τελειώνει το θέμα αλλά και που είναι το 1 του επόμενου θέματος. Ένα break χωρίς το crash στο 1, δείχνει ατελές όσο κ ευφάνταστο να είναι, αλλά και συχνά μπερδεύει τα μέλη της ορχήστρας. Αυτός ο κανόνας {το crash sto 1} μάλλον έχει περάσει στο υποσυνείδητο όλων των μουσικών αλλά και το απλών ακροατών τα τελευταία 50-60 χρόνια απο την στιγμή που ξεκινήσαμε όλοι μας να ακούμε μοντέρνα μουσική.



Tώρα η έννοια του fill νομίζω οτι γεννήθηκε περισσότερο για λόγους χρωματισμού αλλά και γεμίσματος του χώρου .

Ο drummer συνήθως στα τελειώματα μουσικών φράσεων μέσα στο ίδιο θέμα, άκουγε απο 4μετρο σε 4μετρο ή από 8μετρο σε 8μετρο ελεύθερο χώρο..και έκανε μικρούς χρωματισμούς για να σπάσει την μονοτονία.

Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο άλλο σοβαρό λόγο πέρα απο τους χρωματισμούς.



Αρα.. Fill έχουμε όταν κάνουμε κάτι {λίγο}για να «χρωματίσουμε» το ρυθμό μέσα στο ίδιο θέμα μιας φόρμας.

Και..Βreak έχουμε όταν κάνουμε κάτι για να σπάσουμε το ρυθμό απο θέμα σε θέμα.



Έχω εντοπίσει επίσης άλλη μια χρήση της λέξης fill σε παρτιτούρεs Βig Band μουσικής. Σε αυτές τις μουσικές η λέξη fill συνήθως υποδηλώνει χώρο για μεγάλο γέμισμα ή σόλο για τον drummer.



• Γιατί μας βοηθάει να γνωρίζουμε την διαφορά ανάμεσα στίς δύο λέξεις:

Θεωρώ ότι κάθε μουσικός αλλά τουλάχιστον ο drummer πρέπει να γνωρίζει την διαφορά ανάμεσα στις 2 λέξεις {ακόμα και όταν κανείς άλλος στην μπάντα δεν το κάνει} .

Αυτή η διαφορά μπορεί να καθορίσει αισθητά την απόφαση, του τι θα παίξει για να χρωματίσει ή να σπάσει το ρυθμό.

Κάτι λίγο{fill} γιατί είναι στο ίδιο θέμα....ή κάτι πολύ {break} γιατί προετοιμάζει το αυτί του ακροατή απο θέμα σε θέμα.



Στο παρακάτω κομμάτι θα δείτε, πως έγω εφαρμόζω το fill και το Break στο παίξιμο μου. {Αν και θα γίνει λίγο too much το κομμάτι με τόσα fills k breaks, θα παίξω όλα τα fills & breaks για καθαρά εκπαιδευτικούς λόγους.}



Το κομμάτι είναι ένα funky blues 12μετρο από το Berklee Practice method βιβλίο του Ron Savage και Casey Scheuerell και ονομάζεται Leave me alone.

H φόρμα του κομματιού είναι{ Ιntro - Α-A – Β -Β- Α.}

To Α και το B είναι 12μετρα.

To intro είναι 4 μέτρα..Στο 4o μέτρο του Ιntro θα κάνω Break για να βάλω το 1o A.

Ξεκινώντας το Α:

Θα κάνω fill στο τέλος ΚΑΙ των 5 τετραμέτρων του Α και break στο τέλος του 6ου για να βάλω το Β.

Αν και συγκεκριμένο κομμάτι το Α και το Β είναι τα ίδια ακόρντα , απλά παίρνει σόλο το σαξόφωνο.., θα θεωρήσω το Β σαν ρεφρέν και άρα βάζω break πρίν το ξεκινήσω.

Το Β είναι πάλι 2 Χ 12μετρα και ακολουθώ την ίδια τακτική.

Στο τέλος των 5 τετραμέτρων του Β παίζω fills και στο 6ο παίζω break για να με ξαναγυρίσει το σένιο στο Α.

Αυτή τη φορά το Α είναι μόνο 12μετρα για το τέλος. Θα κάνω μικρά fill απο το 4ο στο 5ο μέτρο απο το 8ο στο 9ο και η coda με πάει στο φινάλε που παίζω κάτι για να καταλήξω στο kick που συμβαίνει με τους υπόλοιπους.



Ελπίζω να έγινα κατανοητός.

Bαγγέλης Μουλακάκης.

















