Πωπω... Τέλη '60 αρχές '70, όταν είχαν μπλεχτεί τα μπλουζ με την ψυχεδέλεια και τη σόουλ, είχε πρωτοσκάσει και to "hard rock", και γενικά γινόταν αυτός ο υπέροχος αχταρμάς.Παραγωγή και εκτέλεση με πήγαν ακριβώς εκεί (αγέννητος ήμουν, παρεμπιπτόντως!).Για κάποιο λόγο, τα δύο κομμάτια που μου ήρθαν αυτόματα στο μυαλό ήταν το Just for love των Quicksilver και το Killing my love του Νίκου του Γκραβενίτη, χωρίς να έχουν άλλη σχέση, πέρα απ' το ότι το δικό σου θα μπορούσε να έχει βγει τότε και εκεί, και να είναι 100% μέσα στο κλίμα.Και οι "ατέλειες" των τυμπάνων που αναφέρθηκαν 2-3 φορές πιο πάνω, για μένα συνεισφέρουν σε αυτή την εξαιρετική βιντατζίλα.Μπράβο Γιώργο. Ειλικρινά.