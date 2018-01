Ayous wood , obeche , Triplochiton scleroxylon κσυλα κσυλα κσυλα

Τις προαλλες πηγα στο τοπικο ξυλουργειο για ενα πλανισματακι και μου λεει ο μαραγκός-αυτο το ξερεις? (Μου δειχνει ενα ξυλο σαν κορινα αλλα στο πιο κιτρινοξανθο)-Κορινα? Του λεωΜου λεει -Αγιουζ.Χου δε γουατ ναου ? Αγιουζ γουατ? Ντραγκζ?Τελος παντων το πιανω το ξυλο και ηταν ελαφρύ σαν βαμβακι λεω χμμ εχεις τιποτα περισσεύματα ? Και με δινει ενα 50 επι 35 (κανει για στρατ τζαζμαστερ κλπ)Λεω τωρα καλο φαινεται αλλα ας το ψαξωΚαι το εψαξα.Πρωτα απ ολα ειναι σχετικα φτηνοΔεν το κυνηγαει κανενας.Και ειναι σοβαροτατα ΠΑΝΑΛΑΦΡΟ.Οποτε μαλλον αν αναρρωσω καποια στιγμη ερχεται μια τζαζμαστερ κ ισως και κανα τζαζμπεης αργοτερα.I ll keep ya postedMεχρι τοτες....Πνοή και Νύξη Nasokosm καιλοιποί αν το εχετε δουλεψει μοιραστειτε την εμπειρία σας θενξ!!

''It's dark and we're wearing sunglasses''