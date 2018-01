pa600 και i rig keys συνδεση

Ποιό το νόημα να παίζεις από εξωτερικό κλαβιέ εφόσον το pa600 διαθέτει ήδη? αν θες εξήγησέ μαςγια εξωτερικό control θα δουλέψει σίγουρα μέσω οποιουδήποτε midi keyboard που διαθέτει midi θύρες (in/out) ανεξαρτήτως μάρκας μέσω καλωδίου midi αυτό είναι σίγουρο 150% midi in σε midi out και ότι παίζεις στο midi clavie συν άλλα control όπως joystick. mod wheels, sustain pedals, κάποια faders (ίσως, κτλ θα υπακούει και το pa600.όσον αφορά usb keyboards χωρίς midi portsόπως το iRig δοκίμασε μέσω της θύρας usb στο πίσω μέρος του 600. Κανονικά αυτή η θύρα είναι to host και χρησιμοποιείται μόνο για μεταφορά αρχείων αλλά αν δει τη συσκευή θα δουλέψει δεν ξέρω δεν έχω το όργανο.Στο μεγαλύτερο μοντέλα pa4x πάντως η πίσω θύρα μπορεί να υποστηρίξει τέτοιου είδους συσκευές.