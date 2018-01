The guitar has a faulty internal pickup that makes odd feedback noises, which Morello can adjust by tweaking the tone knob and using the guitars tremolo. This technique can be heard at the beginning of RATM's "Revolver", Audioslave's "Exploder", and the live version of Street Sweeper Social Club's "Promenade".

Ήτανε κακό distortion κύριε Πάνο;Εγώ είμαι με Yameth. O ήχος είναι για live σε επαρχιακή πιτσαρία.Το ότι τον έχουμε καταπιεί χίλιες φορές είναι άλλη κουβέντα.Αυτές οι τεμπελιές που λανσάρονται ως άποψη, ούτε άποψη είναι ούτε "δημιουργικά ατυχήματα".Δημιουργικό ατύχημα είναι π.χ. αυτό:Αντιγράφω wiki για την κιθάρα που ακούμε ( Ibanez Tallman ):