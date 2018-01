Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=213420.0

Και η Line 6 με νέο προϊόν.Ένα μικρότερο Helix LT στην ουσία.HX Effects was created for guitarists and bassists who want our flagship Helix® effects for traditional amp and pedalboard setups. Powered by the same audio engine as Helix processors, HX Effects includes the full array of Helix effects plus legacy effects from the M-Series and Stompbox Modeler pedals. All in a compact pedal that fits easily on your pedalboard.Τιμή δεν βρήκα ακόμα (γύρω στο 600άρι την υπολογίζω βλέποντας αμερικάνικα καταστήματα).